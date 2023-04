Unilever Food Solutions: al fianco dei cuochi con FoodArt - Il Menu del Futuro

Unilever Food Solutions si propone come global trendsetter per la ristorazione. È stato infatti pubblicato da poco il Future Menu Trends Report 2023, sviluppato in collaborazione con oltre 1.600 chef di 25 Paesi nel mondo, dal quale sono emerse otto tendenze globali. Tra queste, “Tradizione Moderna” e “Cucina Sostenibile” sono state evidenziate come rilevanti per l’Italia e su queste è stato costruito il progetto formativo FoodArt - Il Menù del Futuro. Arricchito nel 2023 di molte novità, FoodArt esplora i bisogni e le sfide future dello chef e fornisce soluzioni e strumenti per affrontarle con successo, anche grazie alla collaborazione di esperti del settore e professionisti affermati.





L’edizione 2023 si sviluppa intorno alle due tendenze dei menù, “Tradizione Moderna” e “Cucina Sostenibile”, e alle. I diversi argomenti sono declinati nel volume FoodArt - Il Menù del Futuro, ricco di spunti e ispirazioni, scaricabile dal sito www.unileverfoodsolutions.it , attraverso un fitto programma di incontri formativi in streaming e grazie alla collaborazione di sei grandi chef: Chicco e Bobo Cerea, Tommaso Foglia, Roberta Merolli, Diego Rossi e Giovanni Solofra, oltre a Pierluca Ardito, chef e team coach della, executive chef Unilever Food Solutions.

Gli chef stellati sono stati coinvolti in interviste e nello sviluppo di ricette sulle tendenze “Tradizione Moderna” e “Cucina Sostenibile” e sono protagonisti del nuovo originale format “A casa di…”, eventi trasmessi in livestreaming, dove interpretano, attraverso contributi e piatti originali, la loro idea di “Tradizione Moderna” e di “Cucina Sostenibile”. Il primo appuntamento FoodArt “A casa di…” ha visto il coinvolgimento di Diego Rossi della Trattoria “Trippa” di Milano.

Il prossimo evento sarà, invece, mercoledì 19 aprile alle 15 con Giovanni Solofra, chef del ristorante Tre Olivi a Paestum, 2 Stelle Michelin. Con alle spalle una solida esperienza in cucine di altissimo livello ha deciso di studiare le eccellenze culinarie del Cilento, terra che lo ospita, proponendo una cucina permeata dagli ingredienti peculiari della dieta mediterranea. Seguiranno altri 3 appuntamenti “A casa di…”:

19 maggio con Tommaso Foglia, pastry chef, 1 Stella Michelin.

24 ottobre con Chicco e Bobo Cerea, chef del ristorante “Da Vittorio”, 3 Stelle Michelin, a Brusaporto (Bg).

21 novembre con Roberta Merolli, pastry chef del Ristorante Tre Olivi di Paestum (Sa), 2 Stelle Michelin.

Tutti gli eventi FoodArt “A casa di…” possono essere seguiti in diretta streaming, registrandosi qui: Calendario eventi “A Casa di...”. Il progetto FoodArt è realizzato in partnership con Federazione Italiana Cuochi, che da anni affianca Unilever Food Solutions nello sviluppo di proposte formative innovative.

