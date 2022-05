Le vetrine Versus con Davide Oldani per un programma di formazione sulla cucina sostenibile

Il programma di formazione Green Diploma di Versus mira ad avvicinarci all’esperienza di Davide Oldani, che ha sviluppato con successo un modello di alta cucina sostenibile. Lo chef bistellato, patron del D’O di Cornaredo (Mi), insignito nel 2021 anche della Stella Verde Michelin per il suo impegno nello sviluppare una cucina sostenibile, condivide i pilastri del suo progetto in questa serie di 5 capitoli. Ci parlerà dell’origine degli ingredienti, dell’utilizzo dei prodotti di stagione, dell’impatto ambientale del ristorante, della tecnologia e del coinvolgimento con la sua comunità locale, raccontandoci anche i suoi valori e di come li applichi nella quotidianità.

Davide Oldani

Valori che Oldani ha implementato con successo nel suo ristorante e che condivide con Versus, il nuovo marchio italiano di vetrine per esposizione che offrono al cliente il pieno controllo sulla progettazione e la produzione delle apparecchiature, offrendo la possibilità di personalizzarle secondo le esigenze del progetto. Tutto questo puntando fin dall’inizio sulla produzione locale a Bologna, in un impianto autosufficiente al 90% grazie all’utilizzo di energia rinnovabile fotovoltaica.

Versus e le sue soluzioni sono state pensate per andare di pari passo con le esigenze di chef, designer e architetti che desiderano perfezionare i propri progetti ai massimi livelli, come Davide Oldani.

Come ottenere l’attestato Green Diploma e arricchirsi della “expertise” di Oldani

Per seguire il corso, scoprire come lavora lo chef e ottenere il certificato di riconoscimento Green Diploma, è sufficiente collegarsi al sito web Green Diploma, registrarsi e, con le credenziali che verranno fornite, accedere all’area riservata dove verranno condivisi i contenuti del programma. Nel primo capitolo Oldani spiegherà cosa significa il termine cucina sostenibile, cos’è la cucina POP e come sviluppa questi concetti nel suo ristorante D’O. Lo chef racconterà anche di come lavora con prodotti e fornitori del territorio, due elementi chiave per offrire una cucina sostenibile e che definiscono il menu del suo ristorante.

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ

Versus, vetrine Made in Italy dal design sostenibile

Versus si inserisce nel contesto italiano della tradizione e passione per il design. Dal cuore dell’Italia, a Bologna, un gruppo di professionisti con più di 20 anni di esperienza nel settore della refrigerazione professionale si sono uniti per creare con maestria e passione la migliore gamma di vetrine in termini di efficienza, design e adattabilità. La gamma è composta da vetrine per pasticceria, cioccolato e gelateria, assieme a vetrine per la stagionatura delle carni e la conservazione del vino. Vetrine che riescono a sedurre tutti gli sguardi ed emanano delicatezza ed efficienza in ogni piccolo dettaglio.

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ