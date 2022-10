Vuoi diventare un esperto di delivery? Segui i consigli degli esperti di McCain

Nel panorama economico attuale, i consumatori sono sempre più attenti alle spese e iniziano a rivedere le proprie scelte, ad esempio andando una volta in meno al ristorante. Ecco che delivery e takeaway rappresentano la soluzione intelligente, anche quando non riesci ad occupare tutti i tavoli del tuo locale e vuoi raggiungere i tuoi clienti a casa.

È quindi arrivato il momento di rivedere la tua offerta e, se ancora non l’hai fatto, di attivare in modo smart il servizio di consegna a domicilio e takeaway. I vantaggi sono diversi: minori costi di struttura rispetto al tradizionale servizio al tavolo e guadagni interessanti!

Se ti senti perso e non hai idea di come poter fare a migliorare la tua offerta, scopri ora l’area di McCain dedicata alla delivery. Grazie alla sua esperienza, McCain ha raccolto tante risorse e materiali utili che ti aiuteranno nel processo decisionale.

McCain ha un assortimento di oltre 30 prodotti tra patate e appetizer

Inoltre, si sa, quando si parla di delivery è cruciale fare un’ottima impressione sin da subito. I dati parlano chiaro: i primi secondi dalla ricezione dell’ordine determinano se i clienti lasceranno delle recensioni positive o negative al tuo locale. Per questa ragione scegliere prodotti di ottima qualità e che resistano bene anche per le consegne a lunga percorrenza è fondamentale.

McCain ha selezionato prodotti appositamente testati per resistere fino a 20 minuti nella busta da asporto senza perdere in tenuta e croccantezza. Fatti ispirare e seleziona i prodotti più adatti al tuo menu dal vasto assortimento di oltre 30 referenze Good to Go. Per valorizzare i tuoi piatti seleziona le patate giuste come i bastoncini SureCrisp con rivestimento invisibile e le Crispers dal taglio unico e innovativo per stupire sempre. Scegli gli appetizer per aggiungere un’opzione gustosa al tuo menu: snack a base di formaggio filante dalle panature sorprendenti, ma anche i classici Anelli di Cipolla in formato mini o con pastelle croccanti. Scoprili tutti e scarica la brochure dei prodotti Good To Go!

I prodotti McCain Good to Go sono studiati e ideati apposta per l’asporto e la delivery

Ma come fare a distinguerti dalla concorrenza e far sì che la consegna a domicilio e l’asporto diventino i tuoi punti di forza, soprattutto quando questi servizi sono giudicati dai clienti non più come degli optional, ma bensì come un must have? Un consulente McCain è a tua completa disposizione per offrirti il supporto che cerchi, per guidarti nella creazione di un menu fuori dagli schemi e per identificare la soluzione Good to Go che maggiormente si presta all’identità del tuo locale, andando a costruire un’offerta unica e su misura per te.

