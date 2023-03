Il guest engagement… il futuro dell’ospitalità

Chi continua a parlare di soddisfazione dell’ospite penso che veda solo una parte della grande complessità di attenzioni e aspettative di cui i nostri ospiti sono sempre più alla ricerca. Se debbo pensare al mondo degli hotel di lusso, vedo che in ogni angolo del mondo si sono aperte strutture meravigliose curate in ogni minimo dettaglio architettonico e tecnologico. Molti di loro si dotano sin dall’apertura di gruppi di collaboratori dedicati a generare emozioni e momenti unici per i loro ospiti.

La domanda che ci dobbiamo porre è se questi aspetti rappresentano oggi il vero valore aggiunto di un hotel. Per quanto mi riguarda questo rappresenta la base e il punto di partenza del viaggio dei nostri ospiti. Quello che fa sempre più la differenza è oggi rappresentato dall’esperienza che vivono all’interno dell’hotel e della destinazione.

La capacità del personale di conoscere ed esaudire le necessità e aspettative degli ospiti come persone rappresenta il vero lusso

Essere empatici con gli ospiti come persone rappresenta il vero lusso

La capacità del nostro personale di entrare in empatia con i nostri ospiti, conoscere ed esaudire le loro necessità e aspettative come persone rappresenta oggi il vero lusso. Lasciare in loro un ricordo, un emozione, un sentimento è il nostro vero e ultimo scopo. In questo percorso si condividono e trasmettono ai nostri ospiti valori aziendali come passione, personalità, lavoro di squadra, creatività e, in un mondo in cui le persone sono sempre più attente ai sentimenti e alle attenzioni, i nostri ospiti non sono da meno.

È importante che il personale sappia rendere speciale il soggiorno speciale

A questo si aggiunge il fatto che l’esperienza dei nostri ospiti inizia sempre più spesso prima del loro arrivo in albergo e continua dopo la loro partenza. Questo necessita di grande attenzione e di capacità di capire cosa può rendere il soggiorno speciale dei nostri ospiti da parte del nostro personale. Studiare i loro profili sui social media e preparare il loro arrivo in albergo recependo quelle che sono i loro interessi. Farli sentire coccolati dal primo momento che entrano in albergo sino alla loro partenza. Dobbiamo essere consistenti in quello che facciamo e rispecchiare ed esaudire le aspettative che abbiamo generato negli ospiti.

Non ci si può improvvisare

Tutto questo non nasce improvvisamente e casualmente. Bensì necessità di un grande investimento di energie, tempo e denaro. Si debbono scegliere collaboratori che condividono la nostra visione, missione ed i nostri valori. Che hanno nel loro dna la passione, la curiosità e volontà di dedicarsi agli altri sia che siano ospiti sia colleghi. Una volta trovate queste persone, queste vanno seguite, vanno valorizzate, vanno ascoltate e supportate nei momenti di difficoltà e nelle criticità che inevitabilmente si troveranno ad affrontare. È un percorso impegnativo e che non possiamo evitare se il nostro obiettivo è quello di eccellere e parlare di lusso…il lusso vero!