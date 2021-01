La migliore colomba italiana 2021 Il concorso fra pasticceri è online

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 09:00

L

La colomba classica

Le regole della manifestazione

composta dai campioni del mondo pastry chef, sceglierà la migliore colomba italiana. L'evento, organizzato in digitale, sarà trasmesso da Ercolano il 3 marzo su tutti i canali social della(Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria).A determinare lanelle due classi di concorso, colomba italiana classica e innovativa, il giustofra utilizzo degli ingredienti, taglio, profumo e alveolatura del prodotto.che si cimenteranno nella sfida per ottenere il premio di "Migliore colomba italiana classica/innovativa 2021" dovranno presentare alla giuria una colomba per un numero di due pezzi uguali tra loro del peso di 1Kg ciascuna. Più nello specifico, per "colomba innovativa" si intende una colomba con inserimento di canditi, frutta secca, cioccolato o qualsiasi altro elemento che la faccia differenziare da una colomba classica. Mentre per "colomba classica" si intende una colomba con il solo inserimento di canditi d’arancia, con aroma a piacere e ricoperta di glassa croccante. I candidati non potranno essere presenti durante gli assaggi della giuria né tantomeno all’esito dei risultati.Per informazioni: Figpc Facebook