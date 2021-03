Colomba di Pasqua, il simposio per il rilancio dell'arte bianca

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 18:02

Una colomba pasquale

Le caratteristiche dell'evento

I maestri protagonisti

per dare un segnale diè l'obiettivo dell'evento La Colomba tra tradizione e innovazione. Organizzato dal'incontro si svolgerà in modalità fisica nella sede delladi Verona ma sarà accessibile tramite streaming a tutti i professionisti e gli appassionati del settore pasticceria.Durante l', che vuole essere un momento di condivisione, dialogo, confronto e sinergia, quindici maestri del lievito madre e dell'arte bianca saranno protagonisti di una sessione diin tempo reale. I professionisti, suddivisi in due team per ogni associazione o club presente, saranno impegnati nella lavorazione ed esposizione della colomba tradizionale e innovativa. Ogni maestro presenterà undella Colomba tra tradizione e innovazione, toccando anche temi diformativa: dagli ingredienti alla lavorazione del lievito madre, dall’impasto alla glassa, dal packaging alla digitalizzazione e all’eCommerce.«Le parole chiave saranno condivisione, ricerca di esaltare lae l’eccellenza della nostra artigianalità, rinascita e ricostruzione. Speriamo - spiega il maestro, responsabile dell’appuntamento per Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano - di dare il nostro piccolo contribuito: solo assieme e stando uniti si può guardare al futuro con maggiore speranza».«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre - spiega, vicepresidente Richemont Club Italia e responsabile dell’appuntamento per il Club - perché crediamo che dalnascano nuove opportunità per tutti». Il 2021 sarà un anno delicatissimo. «Un anno che speriamo possa segnare ladella normalità, nella vita quotidiana di ciascuno di noi, così come nell’attività professionale e lavorativa», continua, presidente Conpait il quale spiega: «La condivisione delle conoscenze è l’autostrada per crescere e, in questo momento, sappiamo quanto sia importante analizzare, mettere in discussione, migliorare qualsiasi idea, scoperta mettendola a disposizione degli altri».Per il team Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano saranno presenti:(colomba tradizionale);(colomba innovativa). Referente, Paolo Sacchetti, membro del Consiglio direttivo Colomba Tradizionale.Per il team Richemont Club Italia, saranno presenti:(colomba tradizionale);(colomba innovativa). Referente, Fabrizio Zucchi, vicepresidente Richemont Club Italia.Per il team Conpait, saranno presenti:(colomba tradizionale);(colomba innovativa). Referente, Angelo Musolino, presidente Conpait.Per maggiori informazioni: www.accademiamaestrilievitomadrepanettoneitaliano.it