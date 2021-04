Di chi sarà il miglior panettone spagnolo? La sfida all’Atelier Barcelona

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 10:08

L'Atelier Barcelona è la prima tappa per le selezioni all’estero di Panettone World Championship

La giuria di grandi nomi della pasticceria

Atelier Barcelona: una scuola di pasticceria e un locale

Le altre tappe estere del Panettone World Championship

La finale a Milano

’Atelier Barcelona,, ospiterà il 16 aprilesarà nelle mani di una giuria selezionata da L'Atelier, formata da professionisti del mondo della pasticceria.La giuria è così composta:, il grande maestro della pasticceria, distinto come il miglior pasticcere di Spagna ed Europa e premiato con il Premio Maestro Pasticcere d'onore, assegnato dal Basque Culinary Center;, vice chef e proprietario di Moulin Chocolat, noto per essere il pasticcere referente di Madrid e uno dei più rispettati a livello nazionale;, chef pasticcere, cioccolatino e gelatiere catalano;, italiano di nascita e appassionato di cucina fin da giovanissimo, chef esecutivo (sotto la direzione di Berasategui) davanti al progetto gastronomico di Monument Hotel, il nuovo Hotel Gran Lusso che accoglie il Ristorante Lasarte, Oria, Restaurant e Hall0;, chef pasticcere e comproprietario, assieme alla socia Ximena Pastor, de l'Atelier Barcellona., una caffetteria, fa il food delivery a domicilio. Un progetto nato dalla volontà di creare un nuovo spazio in città, unendo il concetto di negozio a quello di scuola nello stesso luogo, per divenire ildi Panettone World Championship., al The Culinary Institute of America, il 12 maggio;alla Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, il 17 maggio,alla Escuela de Pastelería Profesional il 19 maggio., nella fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza.