Un dolce per San Gennaro: sette pasticceri pronti alla sfida finale

In vista della festa di San Gennaro, il 19 settembre, si prepara la sfida finale per il dolce tipico dedicato al patrono di Napoli. Il pastry contest, organizzato da Mulino Caputo con il patrocinio di Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e arrivato ormai alla sua quarta edizione, vedrà coinvolti 7 pasticceri (4 donne e 3 uomini) chiamati a realizzare il dessert tipico della ricorrenza partenopea: il dolce gennarino.

Un'immagine dei finalisti dell'edizione precedente

I pasticceri finalisti in corsa per la vittoria

A confrontarsi nell'ultima sezione di gara dell'edizione 2021 del concorso “San Gennà… Un dolce per San Gennaro” ci saranno:

A giudicarli, nella finale di lunedì 6 settembre presso il Roof Garden Terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, tre super esperti: Sal De Riso, presidente Ampi, Luigi Biasetto, Relais Dessert e Antimo Caputo, mugnaio di Napoli e ideatore dell’iniziativa. Quest'ultima potrà anche contare sul supporto di Agrimontana, azienda italiana riconosciuta in Italia e nel mondo per la qualità dei suoi prodotti, tra questi i canditi e i marrons glaces.

Mulino Caputo, organizzatore del contest in collaborazione con Ampi

Edizione 2022 extra-large

In attesa di conoscere il vincitore, però, non mancano le novità. Per la prossima edizione, infatti, è stato già annunciato che il format della competizione verrà ampliato: dal 1 al 30 settembre 2022, saranno attivi i tour, denominati “Sulle tracce di San Gennaro”, con lo scopo di proporre visite guidate presso musei, luoghi di culto e non solo, in itinerari nei quali le pasticcerie che proporranno specialità dedicate al Santo costituiranno un dolcissimo filo rosso. Obiettivo, coinvolgere un pubblico potenziale di 25 milioni di devoti sparsi in tutto il mondo.

Antimo Caputo: «Eventi simili fanno bene a tutto il settore»

«Il nostro pastry contest - ha affermato Antimo Caputo, ad del Mulino di Napoli - pensato per colmare un “gap gastronomico” che registrava da 1700 anni l’assenza di un dolce dedicato espressamente a San Gennaro, è diventato uno degli appuntamenti più popolari di settembre, nell’ambito dei festeggiamenti dedicati al Santo. L’evento ha avuto una ricaduta molto positiva sulla creatività dei pasticceri campani: oggi quasi tutti i maestri pasticceri si pregiano di proporre una propria versione del “dolce gennarino”. Pertanto non possiamo che accogliere con grande favore l’idea dei tour tematici, che consentiranno di fare della pasticceria lo strumento di un’ulteriore promozione del territorio, condotta in maniera corale ed evidenziando le eccellenze locali. Proprio come piace a noi».