Pasticceri e cioccolatieri, tanti gli eventi in programma a Tirreno Ct

Tirreno Ct (Carrara, 6-9 marzo 2022) nel panorama delle mostre italiane è riconosciuto come uno dei più importanti appuntamenti di incontro e confronto del settore. Non solo perché ogni anno raccoglie oltre 430 espositori in rappresentanza di oltre 900 marchi commerciali; non solo perché in quattro giorni ospita oltre 62mila visitatori da tutta Italia, per lo più operatori del settore; ma anche per un ricco programma di contenuti che ogni anno richiama a Carrara Fiere centinaia di opinion leader. Diversi sono gli eventi che saranno organizzati dalla Fipgc (Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria).

La Fipgc alla fiera del Tirreno Ct



Tutti gli eventi in programma

6 marzo 2022 - Concorso per artisti decoratori. I concorrenti dovranno cimentarsi a presentare un'opera come tema: "Raffinatezza ed eleganza di una torta". Regolamento ed iscrizioni: www.federazionepasticceri.it



6 Marzo 2022 - Allestimento dal vivo di una sontuosa opera per i 40+ 2 anni di attività della Fiera del Tirreno Ct.



7 Marzo 2022 - Campionato italiano di Panificazione Fipgc 2022: che decreterà il Campione italiano della Panificazione; i concorrenti dovranno cimentarsi nelle seguenti categorie: pane tradizionale, pane innovativo, dolce da forno, pane artistico. Regolamento ed iscrizioni: www.federazionepasticceri.it



7 Marzo 2022 - Le equipe eccellenze cake design Fipgc 2022: la Fipgc decreterà coloro che entreranno a far parte delle Equipe Eccellenze Cake Design Fipgc. Si svolgeranno inoltre gli esami per l'abilitazione all'insegnamento dei corsi base di cake design.



7 Marzo 2022 - Migliori locali d'Italia "Top Quality Fipgc 2022": che decreterà i migliori locali d'Italia del 2022.

Regolamento ed iscrizioni: www.federazionepasticceri.it



8 Marzo 2022 - Campionato italiano miglior colomba artigianale d'Italia 2022: che decreterà il campione italiano che realizzerà la miglior colomba italiana del 2022; i concorrenti si potranno cimentare nella categoria della colomba classica e/o colomba innovativa.

Regolamento ed iscrizioni: www.federazionepasticceri.it



8/9 Marzo 2022 - Campionato italiano di pasticceria gelateria cioccolateria Fipgc 2022: che decreterà la Nazionale Italiana di Pasticceria che gareggerà durante la finale dei Campionati del Mondo di Pasticceria Gelateria Cioccolateria Fipgc "The World Trophy of Pastry Gelato and Chocolate Fipgc" che si svolgerà nel 2023 a Milano. I concorrenti dovranno cimentarsi nelle seguenti categorie: scultura in pastigliaggio e monoporzione moderna; scultura in cioccolato e praline; scultura in zucchero e torta moderna.



Regolamento ed iscrizioni: www.federazionepasticceri.it