Ampi Lievitati è il nuovo progetto di Accademia Maestri Pasticceri Italiani

Ampi Lievitati è il nome del nuovo progetto tematico di Accademia Maestri Pasticceri Italiani dedicato al mondo dei prodotti lievitati. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sviluppare e comunicare una tipologia di prodotto che, non solo rappresenta una delle eccellenze del mondo dolciario made in Italy, ma che sta crescendo esponenzialmente a livello di riconoscibilità e quote di mercato.

Credito foto: Giovanni Panarotto per Profumo di Limone, ed. Italian Gourmet

Promuovere e sviluppare la categoria merceologica dei lievitati

La premessa, in linea con la natura di Ampi è di promuovere e sviluppare la categoria merceologica dei lievitati in seno al comparto più ampio della pasticceria. Molti gli accademici che producono anche lievitati di eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale: saranno loro a costituire l’anima del progetto tematico, da un lato, e che si assumeranno il compito di dare vita ad azioni concrete all’interno di Accademia per fornire supporto e conoscenza specifica ai colleghi.

Il progetto nasce con una precisa finalità

La volontà di promuovere sia in seno ad Accademia che all’esterno (pubblico professionale e consumer) la cultura dei grandi lievitati. Non una “Associazione nell’Associazione” ma un gruppo di lavoro operativo su una serie di attività tecniche e promozionali aventi al centro il prodotto finale ma anche gli ingredienti e le tecniche migliori per realizzarlo. Ampi, dunque, come rappresentante e promotrice della pasticceria italiana nelle sue innumerevoli declinazioni a 360 gradi.

La collaborazione con qualsiasi altra realtà

“Ampi Lievitati”, come tutte le attività realizzate e promosse da Accademia, non esclude ma anzi promuove, la collaborazione con qualsiasi altra realtà – istituzionale, associativa, di comunicazione – che condivida gli stessi obiettivi e abbia lo stesso posizionamento. Questo in un’ottica di sviluppo concreto e fattivo del settore e della sua promozione. Conseguentemente saranno accolte e stimolate attività di collaborazione e scambio di conoscenze e professionalità purché fondate su principi qualitativi e concreti.

Due ambiti operativi principali: formazione e comunicazione

Sul fronte attività il progetto Ampi Lievitati si sviluppa su due ambiti operativi principali: formazione e comunicazione. Per la formazione si prevedono incontri tecnici che vedranno il coinvolgimento delle aziende partner, degli Accademici e di professionisti esterni. Per la comunicazione si prevedono attività di comunicazione (social e tradizionale) volte a diffondere la cultura del lievitato di qualità 100% italiano. A tal fine si attueranno partnership strategiche con Enti Fieristici e manifestazioni per creare momenti di comunicazione efficaci e fortemente qualitativi.

Le linee guida per definire le caratteristiche di un lievitato di eccellenza

In ultimo, ma non per importanza, la redazione di linee guida specifiche che andranno a identificare e definire delle caratteristiche di un lievitato di eccellenza a livello ingredientistico, realizzativo, organolettico e anche, elemento fondamentale, comunicazionale e la promozione del prodotto all’estero. Ampi, infatti, potrà aderire con i propri associati a manifestazioni nazionali e internazionali con il supporto di enti organizzatori e stakeholder di settore. Tutta la comunicazione del progetto verrà supportata con un logo tematico Ampi Lievitati che diventerà simbolo di tutte le attività del progetto e strumento di identificazione dei prodotti degli Accademici (confezioni, vetrofanie ecc.). Inoltre, il sito di Ampi si arricchirà di una sezione tematica dedicata al tema e che raccoglierà informazioni culturali e tecniche. Aziende partner che sostengono il progetto sono Molino Colombo e Corman.