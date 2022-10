Interslast sceglie l'Italia come partner per l'edizione 2022

L'Italia sarà il Paese partner dell'11ª edizione di Interslast, il congresso internazionale di pasticceria, gelateria e confetteria, che si terrà il 18 ottobre all’albergo Well delle Terme di Tuhelj, in Croazia. “La partnership italiana è stata assicurata in collaborazione con l’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Ufficio di Zagabria – Sezione per la promozione degli scambi dell’Ambasciata d’Italia” - si legge su La Voce del Popolo.

“Anche quest’anno il patrocinatore croato della manifestazione saranno la Regione di Krapina e dello Zagorje nonché lo zupano Željko Kolar, l’ente per il turismo della Regione di Krapina e dello Zagorje e la Camera d’artigianato della Regione di Krapina e dello Zagorje, assieme all’Associazione croata dei cuochi e quella dei pasticcieri della Croazia” - secondo quanto riportato da La Voce del Popolo.

Una gara tra pasticcieri senior e dilettanti

“L’evento dedicato alle prelibatezze dolciarie prevede conferenze di eminenti pasticceri, workshop e competizioni riservate a pasticceri junior provenienti dai Paesi membri della Comunità di lavoro Alpe Adria e quelli dell’ex Jugoslavia. Si avrà altresì una gara tra pasticcieri senior e dilettanti e la presentazione di prodotti originali croati - secondo quanto riportato da La Voce del Popolo - Finora 70 squadre provenienti da tutta la Croazia si sono iscritti alla competizione dei pasticceri senior mentre 50 squadre si daranno battaglia nella gara riservata agli alunni che frequentano i corsi di studio per pasticcere, panettiere e alimentare delle scuole medie di Croazia e Slovenia”.

Ospite d'onore Federico Anzellotti

«Avremo l’onore di ospitare Federico Anzellotti, tra i cinque migliori pasticceri al mondo, presidente dell’Associazione Pastry & Culture Italian Style, che terrà due workshop facendo vedere come si creano le torte e i dolci più moderni al mondo» ha dichiarato a La Voce del Popolo Stjepan Odobašic, direttore della casa giornalistica Robinson di Zagabria, promotrice di Interslast.