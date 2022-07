Ampi Giovani scommette sui futuri pasticceri partendo dal Giffoni Film Festival

L’Associazione maestri pasticceri italiani mette a sistema una serie di attività di formazione e comunicazione che consentano in prima istanza, a chi desidera entrare nel mondo professionale della pasticceria, di avere accesso a strumenti concreti altamente qualificati e qualificanti. Con Ampi Giovani prende corpo un vero e proprio percorso, della durata di due anni, nel quale, i giovani coinvolti avranno accesso a un ricco palinsesto di attività studiate ad hoc per loro. Il futuro è dei giovani, che vanno supportati e dotati dei necessari strumenti per esercitare la professione da un lato e per far propri i valori della cultura dell’arte dolciaria di qualità dall’altro.

Come partecipare

La selezione dei partecipanti al progetto, rivolto a pasticceri, consulenti, ragazze e ragazzi operanti nell’ambito della ristorazione, di cittadinanza italiana con età compresa tra i 20 e i 30 anni, avverrà attraverso due canali: su segnalazione diretta da parte di accademici e attraverso la partecipazione a eventi e concorsi creati in collaborazione con le aziende partner del progetto. La partecipazione al progetto è gratuita.

Un dolce per l'occasione

Lancio ufficiale nell’ambito della 52ª edizione del Giffoni Film Festival, che rappresenta il contesto ideale, per qualità e risonanza mediatica, per parlare alle giovani generazioni. Gli oltre 5.000 ragazzi che animeranno i 10 giorni (21-30 luglio) della kermesse campana potranno assistere alle masterclass tematiche tenute dagli accademici e assaggiare il dolce speciale creato da Accademia per il Festival: il "Giffondoro", un cake da viaggio a base di Nocciola di Giffoni Igp con un cremino caffè e caramello e un rivestimento di glassa pinguino croccante al cioccolato al latte e caffè.

Il pack di Giffondoro, dolce da viaggio a base di Nocciola di Giffoni Igp

Le masterclass

La presentazione avverrà il 23 luglio alle ore 16,00 nello spazio dell’area Giffoni Food Show Terrazza Cittadella Del Cinema dove nei giorni successivi sei Accademici Ampi saranno protagonisti a coppie di tre masterclass con degustazione di mignon. Questo il calendario degli appuntamenti. Domenica 24 luglio: Salvatore De Riso (Pasticceria Sal De Riso Costa d’Amalfi, Minori, Sa) e Francesco Boccia (consulente); Lunedì 25 luglio: Carlo Pozza (Pasticceria Da Venicio, Arzignano, Vi) e Riccardo Patalani (Pasticceria Patalani, Viareggio, Lu); Martedì 26 luglio: Mario Di Costanzo (Pasticceria Di Costanzo, Napoli) e Benito Odorino (Pasticceria Benito, Casal di Principe, Ce).

Le opportunità

Ai ragazzi che aderiranno al progetto Ampi Giovani si offre la possibilità di fare uno stage formativo di un mese presso uno dei laboratori degli accademici, a scelta del giovane; durante questa esperienza affiancherà uno dei maestri. Inoltre avranno l’opportunità di partecipare a corsi professionalizzanti tematici presso le aziende partner e la possibilità di creare e testare ricette con la supervisione di tutor di Accademia: il tema sarà scelto dal direttivo. Saranno anche protagonisti di attività di comunicazione che verranno veicolate tramite i canali social e le riviste di settore. Al termine del percorso biennale e previo giudizio vincolante della Commissione candidati, i giovani pasticceri potranno presentare domanda formale per sostenere l’esame d’ammissione per entrare in Ampi.



www.accademia-maestri-pasticceri-italiani.it

www.giffonifilmfestival.it