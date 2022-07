Giorgia Proia e Casa Manfredi festeggiano sette anni di successi

Sette anni sono 2.555 giorni: tutti passati a impastare, miscelare e decorare al profumo di vaniglia, ognuno mai di routine ma vissuto in una continua ricerca e con quella passione che può trasformare un mestiere in una forma di arte. Così la pastry chef Giorgia Proia ha vissuto i suoi primi sette anni a Casa Manfredi, impegnata in un progetto comune al suo compagno di vita e di lavoro Daniele Antonelli.

Giorgia Proia - Foto CoffeeAndLucas_MyMedia Studio

Orecchiette celebrative

Dal loro bar pasticceria con laboratorio Casa Manfredi sono usciti tanti capolavori dolci e salati di una tradizione ben interpretata e talvolta sconfinata nell'innovazione e anche una qualificata offerta coffee&drink. New entry è stato il panettone estivo alla pesca candita, in pairing con la sangria, appena presentato nella torrida estate romana nel corso di una festa per i 7 anni del locale, con freschissimi cocktail e tanta musica con dj. Piatto porte sono state le orecchiette fatte a mano en plein air da Nunzia Caputo, vera star dei vicoli di Bari Vecchia. Nessun segreto per questi piccoli capolavori d'arte e di gusto che portano ognuno l'impronta della mano di chi le fa: le evanescenti conchiglie sono frutto dell'unione tra semola rimacinata e di acqua. Il ragù invece, denso e saporito, ha portato la firma di Sarah Cicolini, cuoca del ristorante romano Santo Palato.

Il nuovo Panettone estivo - Foto CoffeeAndLucas_MyMedia Studio

Anni di crescita e di riconoscimenti

L'aperi-party, nel dehors del locale, ha riunito una grande folla di amici e clienti e per alcune ore lo spazio antistante è stato un palcoscenico con special guest e performances fuori copione, in una improvvisata convivialità a cui non eravamo più abituati. «Sono davvero felice per aver raggiunto un traguardo come questo, ma soprattutto per aver ricevuto tanto affetto e riconoscimenti in questi sette anni - ha commentato Gioia Proia - Siamo nati come bar-pasticceria di quartiere, ma oggi siamo onorati di accogliere tanti avventori da tutta Roma. Il merito non è solo nostro, ma del passaparola dei clienti/amici più affezionati, che sono diventati dei veri Casa Manfredi addicted. Ci sembrava giusto quindi festeggiare alla grande».

L'innovativa Sangria Nana da abbinare al Panettone

Guardare sempre avanti

In molte culture antiche il 7 è il numero che indica la completezza. Ma senza addentrarci nei misteri della numerologia significa anche rinascita, la tappa che segna un nuovo inizio. Di certo se Casa Manfredi in questi anni ha dato tanto, ha ancora moltissimo da offrire e Giorgia Proia è sempre pronta a portare avanti i suoi grandi must e allo stesso tempo guarda oltre, tanto che già sta pensando alla nuova offerta dolce e salata per l'autunno e per le feste natalizie. A segnare questi anni sono state tappe importanti con creazioni apprezzate dalla clientela, e spesso imitate. Ma questo è considerato dalla giovane pastry chef come un ulteriore apprezzamento della qualità.

Il Panettone estivo con pezzi di pesca candita - Foto CoffeeAndLucas_MyMedia Studio

Percorso a tappe

Nel 2016 Casa Manfredi battezza il gelato alla mandorla, seguito l'anno dopo da un intrigante croissant in cui l'ingrediente dominante è ancora la mandorla. Segue nel 2018 il Bun salato, un panino dolce di origine anglosassone trasformato in un gustoso boccone, farcito di carni, salmone o verdure, con la collaborazione dello cuoco stellato Anthony Genovese, di Sarah Cicolini e di Jacopo Mercuro. Ed ecco nel 2019 una nuova interpretazione di sua maestà il panettone. Ma lo battezza "Romanese", in dichiarata concorrenza con quello milanese. E a base degli ingredienti previsti dal disciplinare, ma armonizzati per un gusto meno dolce, pur valorizzandone le caratteristiche. Nel 2020 l'attenzione si sposta alle torte. Nasce così la Mae, che vuol dire ‘mamma’ in lingua portoghese, con una veste total pink e un bilanciamento perfetto tra mandorla, lampone e cioccolato. È una delle torte preferite da Giorgia, che è anche un ricordo di un suo viaggio in Brasile. Questi gli ingredienti: financier alla mandorla, mandorle a filetti, vellutata alla mandorla, composta al lampone, mousse cioccolato bianco e limone. Nel 2021, in vista del Natale, si passa alla reinterpretazione del Pandoro. È sempre classico, ricco di burro, con uova fresche e vaniglia Bourbon del Madagascar presente sia nell’impasto che nello zucchero a velo. Sofficità e compattezza sono date dalla lunghissima lievitazione.

Un croissant salato di Casa Manfredi

Dall'Uovo al Gin al panettone

Ma mai come questo 2022 Giorgia Proia è particolarmente impegnata. Ha cominciato a Pasqua con un esplosivo Uovo al Gin, realizzato con il cioccolato aromatizzato al gin VII Hills, e la sorpresa all’interno è una bomba: una bottiglietta di gin come scorta per un momento di allegria. Un uovo alternativo… certo non adatto ai bambini ma con forte carica antidepressiva. E poi eccoci al Panettone estivo, soffice e gustoso con pezzi di pesca candita che ha concluso la degustazione a base di orecchiette di Nunzia Caputo, i cocktail by Molinari e le conserve sott’olio dell’Azienda Agricola Agnoni. Per questa caldissima estate Giorgia ha pensato bene di aggiungere alla confezione un drink: una lattina di sangria da 150 ml firmata Sangria Nana (del brand Patatas Nana), che si sposa perfettamente con i sapori del panettone. È a base di vino rosso ‘Di Gino’ arricchito con estratti naturali di cedro, pesca, arancia e vaniglia. La latta ideata per la confezione è moderna ed elegante, in pieno stile Casa Manfredi, con inserti geometrici rossi, bianchi e oro per ricordare un po’ il Natale.

Casa Manfredi

viale Aventino 91/93 – 00152 Roma

Tel 06 97605892