La Coppa del Mondo del Panettone sbarca a Milano

Milano ospita la Coppa del Mondo del Panettone 2022, che sbarca per la prima volta in Italia. Il grande evento internazionale, giunto alla terza edizione e dedicato al dolce lievitato per eccellenza, si terrà dal 4 al 6 novembre a Palazzo delle Stelline. In palio c’è il titolo di Miglior Panettone 2022, che verrà assegnato dopo tre giorni di gara tra maestri pasticceri provenienti da tutto il mondo, che hanno superato le selezioni nazionali in Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Stati Uniti, Romania. Asia, Belgio, Sud America e Australia.

Durante il 2022 la Coppa del Mondo del Panettone ha infatti organizzato le selezioni nazionali nei diversi paesi in collaborazione con le più importanti realtà della pasticceria come Bruno's Backery a New York, Levain Escola de Panificação di Rogerio Shimura a San Paolo del Brasile o il Championnat de France du Panettone, Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona EPGB.

Milano, il centro mondiale del lievitato

La Coppa del Mondo del Panettone nasce da un'idea di Giuseppe Piffaretti, Angelo Musolino e Pier Paolo Magni, per la valorizzazione e la promozione all’estero del famoso dolce a cupola, nato a Milano. «Siamo molto felici che la Coppa del Mondo del Panettone si svolga per la prima volta in Italia a Milano, che per tre giorni diventerà il centro del mondo del lievitato - spiega il maestro pasticcere Giuseppe Piffaretti, cultore del lievito madre e tra le menti ideatrici dell'evento -. Grazie al lavoro di questi anni e alle selezioni che si sono svolte nei diversi continenti, porteremo nella città dove è nato il panettone, i migliori pasticceri del pianeta che realizzano questo famoso dolce. L'obbiettivo del nostro progetto, infatti, è proprio quello di celebrare il panettone partendo dalle origini, per promuoverlo a livello internazionale superando i confini e le stagioni. L'evento sarà anche l'occasione per raccontare e premiare i processi rigorosi che sono alla base della creazione di un prodotto artigianale di alto livello».

Giuseppe Piffaretti

«Il panettone torna a casa»

Molto soddisfatto l’assessore regionale Fabio Rolfi, che sottolinea come «il panettone torna finalmente a casa: un risultato frutto del lavoro congiunto e di una forte sinergia tra tutti i partner. Crediamo fortemente in questo progetto che dà lustro a uno dei simboli della gastronomia lombarda. La manifestazione consentirà di porre l’attenzione mediatica e comunicativa anche sulle materie prime e sull’agricoltura, nell’ottica di rendere sempre più attrattivo il nostro territorio».

Carlo Cracco e Maestro Martino

Carlo Cracco, presidente dell’associazione Maestro Martino, nata con lo scopo di promuovere le generazioni future di ristoratori e pasticceri italiani attraverso la formazione, aggiunge che «il panettone non è solo il simbolo del Natale, ma anche una straordinaria eccellenza gastronomica lombarda che merita di essere valorizzata a livello mondiale. La prima edizione italiana della Coppa del Mondo del Panettone sarà anche l’occasione per lanciare il WAPA – World Academy Panettone Award, il primo contest internazionale, patrocinato dall’associazione Maestro Martino, dedicato alle scuole di tutto il mondo per promuovere il panettone anche attraverso le generazioni future di cuochi e pasticceri».

Le selezioni

Nel Belpaese per la prima volta le selezioni sono state organizzate dal neonato Club Italia della Coppa del Mondo del Panettone, presieduto da Gianbattista Montanari e dotato di un team affiatato per celebrare il meglio della produzione artigianale. Sono arrivati in finale 24 pasticceri per la categoria “Panettone tradizionale” e 18 per la categoria “Panettone al cioccolato”, che saranno valutati da una giuria internazionale di professionisti.

Il famoso dolce a cupola, nato a Milano, è sempre di più amato e gustato in tutto il mondo e la valorizzazione e la promozione all’estero del panettone è uno degli obbiettivi degli organizzatori dell’evento, partecipato dagli addetti del settore ma anche dal grande pubblico.

Partner e sostenitori

La Coppa del Mondo del Panettone è realizzata in collaborazione con l'associazione Maestro Martino, il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio del Comune di Milano, insieme a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Oltre a Conpait, i partner sostenitori del progetto sono Agrimontana, Molino Dallagiovanna, Novacart, Carma Chocolate, Corman, Europa ovens.