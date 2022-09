Dieci anni di Panettone Day: il maestro Fabbri incorona i pasticceri Berettini, Cannone e Volpi

Un’edizione celebrativa quella dei dieci anni di Panettone Day in cui il maestro Gino Fabbri ha premiato per le 3 categorie in gara Giordano Berettini del Panificio Baldinucci di Gubbio (PG) come miglior panettone tradizionale, Andrea Cannone della pasticceria Mosca&Cannone di Ciampino (RO) per il miglior panettone creativo e Luca Volpi della Pasticceria Panarari di Treviglio (BG) per il miglior panettone al cioccolato Ruby. Il concorso, riconosciuto ormai tra i più autorevoli nel panorama dei lievitati d’eccellenza è nato dalla spinta creativa di due aziende leader nel mondo della pasticceria artigianale: Braims che fa capo al gruppo Csm Ingredients, multinazionale attiva nella ricerca e produzione di ingredienti innovativi e sostenibili e Novacart, azienda italiana che per prima ha creato le forme cottura. Le due aziende, forti della collaborazione di sponsor del calibro di Barry-Callebaut, Vitalfood, 1895 Coffee Designers by Lavazza e grazie alla partnership tecnica di Fb e Cast Alimenti, si impegnano a scoprire, premiare e valorizzare i migliori panettoni artigianali d’Italia e i pasticceri che si dedicano all’arte dei lievitati.

I tre vincitori: da sinistra Giordano Berettini, Andrea Cannone e Luca Volpi

Un ruolo fondamentale per chi svolge un mestiere come il nostro

«La decima edizione di Panettone Day ci ha regalato grandi sorprese ed è stato un onore per me ricoprire il ruolo di presidente di giuria per questo speciale anniversario - commenta Gino Fabbri - I concorsi di pasticceria come Panettone Day svolgono un ruolo fondamentale per chi svolge un mestiere come il nostro, perché consentono ai pasticceri di continuare a mettersi in gioco e confrontarsi con i colleghi, oltre che la possibilità di cogliere nuove opportunità di visibilità e comunicazione connesse alla partecipazione. Sta poi ai singoli pasticceri usare al meglio questi strumenti per uscire dalla propria comfort zone e continuare ad evolversi e innovarsi».

Una grande emozione per i vincitori

Come da tradizione, l’esclusiva Sala Mengoni del Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano ha fatto da cornice all’evento conclusivo, durante il quale, i 33 lievitati selezionati per la finale sono stati degustati con professionalità ed in totale anonimato dalla prestigiosa giuria guidata dal maestro Gino Fabbri e composta dallo chef stellato Carlo Cracco, Marco Pedron, head pastry chef del Ristorante Cracco e nuova stella emergente della pasticceria italiana, il maestro Vittorio Santoro, presidente e direttore di Cast Alimenti ed il vincitore dell’edizione 2021 di Panettone Day. Grande l’emozione e l’entusiasmo dei pasticceri Giordano Berettini, Andrea Cannone e Luca Volpi che sono stati applauditi dalla giuria e che, grazie al loro talento, hanno conquistato i palati esperti dei giudici ottenendo con i loro panettoni il miglior punteggio per tutti i parametri, dalla cottura all’alveolatura passando ovviamente per il gusto. Il percorso per i vincitori è stato lungo e impegnativo dato che il contest, riconosciuto ormai tra i più autorevoli nel mondo della pasticceria, è riuscito a coinvolgere 146 professionisti provenienti da tutta l’Italia che hanno deciso di accettare con entusiasmo la sfida di Panettone Day con ben 253 panettoni, sia con l’obiettivo di mettersi in gioco per sfidare se stessi e gli altri pasticceri in gara e al contempo cogliere le grandi opportunità di comunicazione offerte dal concorso. A deliziare il pubblico una selezione di Specialty Coffee della collezione 1895 Coffee Designers by Lavazza, partner della manifestazione, serviti sotto forma di Espresso o in versione fredda con il metodo Cold Brew, in abbinamento con le proposte dolci e salate elaborate per l’occasione da esponenti di spicco del mondo della pasticceria come Gino Fabbri e Marco Pedron.

Prossima tappa: il Temporary Store a Milano

Con un doppio appuntamento a ottobre e novembre per celebrare i 10 anni. Tutti i 33 finalisti del concorso avranno l’opportunità di vendere le proprie creazioni nel Temporary Store che aprirà a partire dal 3 sino al 30 ottobre, in Corso Garibaldi (angolo Via Palermo 21) a Milano: un indirizzo diventato ormai un punto di riferimento per gli appassionati di panettone, che offre una vetrina esclusiva per i pasticceri nel cuore di Brera. Per festeggiare i 10 anni quest’anno l’appuntamento raddoppia e oltre alla tradizionale apertura nel mese di ottobre, ci sarà una sorpresa: dal 2 al 27 novembre il Temporary Store ospiterà una selezione di panettoni firmati dai vincitori degli ultimi 10 anni, che creeranno un lievitato in limited edition pensato per celebrare questo speciale anniversario. Nell’arco di questi due mesi presso il Temporary Store sarà inoltre possibile acquistare anche gli Specialty Coffee 1895 by Lavazza, la collezione di eccellenza messa a punto con maestria e visione dai Coffee Designers e realizzata con i più pregiati caffè del mondo, nel pieno rispetto della tradizione italiana. I clienti potranno degustare le diverse referenze per trovare l’abbinamento perfetto tra caffè e panettone per poi procedere con l’acquisto dei prodotti, perfetti come idea regalo per il prossimo Natale.

Un ricco calendario di eventi

Quest’anno lo spazio tornerà ad animarsi tutti i giovedì con un ricco calendario di eventi, finalizzati a fare cultura e valorizzare in modo contemporaneo un prodotto ricco di storia come il panettone. Il calendario degli appuntamenti sarà comunicato nel corso delle settimane di apertura attraverso i canali social di Panettone Day, degli sponsor del concorso Braims (gruppo CSM Ingredients), Novacart, Barry-Callebaut, Vitalfood e 1895 Coffee Designers by Lavazza.

L’evoluzione e le dinamiche che muovono il mercato

Inoltre, Il gruppo CSM Ingredients, a cui Braims fa capo, ha da tempo intrapreso un percorso di studio ed approfondimento dei trend e dei fabbisogni del mercato, ideando grazie al supporto di NielsenIQ, il primo ed unico Osservatorio dedicato al panettone artigianale, con l’obiettivo di indagare l’evoluzione e le dinamiche che muovono il mercato di questo lievitato artigianale e le attese del consumatore. Anche quest’anno, i dati rilevati sul comparto saranno divulgati nel mese di dicembre.