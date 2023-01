Molino Dallagiovanna al Sigep 2023: nuovi prodotti e cooking show

Si preannuncia un calendario ricco di eventi e novità quello che prenderà vita sul Palco del Gusto di Molino Dallagiovanna (Pad. B5 Stand 067) a Sigep 2023 in programma dal 21 al 25 gennaio a Rimini Fiera. Saranno tanti i grandi Maestri che si esibiranno nell’arco dei cinque giorni in creazioni di pane, pasta, pizza e dolci. In più il lancio in anteprima assoluta di una nuova linea di quattro prodotti, che andrà ad arricchire e qualificare l’offerta dell’azienda piacentina al mondo dei professionisti dell’arte bianca.

Sabrina Dallagiovanna con, da sinistra, Fabio Del Sorbo, Giacomo Pini, Iginio Massari e Mattia Masala

Molino Dallagiovanna pronto per Sigep 2023

Tra i principali appuntamenti da segnare in agenda, quello di sabato 21 con il Maestro Giuseppe Amato, Pastry Chef del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma e Meilleur Patissier 2021 per Les Grandes Tables Du Monde, che terrà una masterclass dal titolo “Ricordo D’Infanzia. Pane Latte e Cioccolato”. (ore 11) A seguire Daniele Persegani, chef dell’Osteria del Pescatore a Castelvetro Piacentino e noto volto televisivo e la sua “Liquirizia al Mattarello” (ore 12.30). Sempre sabato, ma nel pomeriggio, il Palco del Gusto ospiterà il grande Maestro Achille Zoia e il tecnico Fabio Del Sorbo, che presenteranno il primo dei quattro prodotti Novità 2023 e mostreranno il suo impiego in pasticceria (ore 14).

La giornata di domenica 22 si aprirà con il Maestro Leonardo Di Carlo e “Il lievitato degli Innamorati” (ore 11). A seguire il tecnico Mattia Masala porterà sul Palco del Gusto il secondo prodotto Novità 2023 dedicato alla panificazione. In scena il suo utilizzo per un “Hamburger” tutto da gustare (ore 12.30). Nel pomeriggio a esibirsi saranno il Maestro Gino Fabbri e la figlia Valeria che interpreteranno il loro “Mattindoro 2.0” (ore 14).

Lunedì 23 il veneziano Andrea Clementi, vincitore della prima edizione di Pizza Bit Competition, la gara che ha visto sfidarsi nel 2022 oltre 180 professionisti da tutta Italia, e oggi tecnico interno di Molino Dallagiovanna, terrà la sua masterclass “L’era della pizza”, in occasione della quale presenterà il terzo prodotto Novità 2023, sviluppato appositamente per la pizza al piatto (ore 11). Anche altri finalisti della prima edizione di Pizza Bit Competition animeranno il Palco del Gusto durante le giornate di Sigep.

Sempre lunedì grande appuntamento con il Maestro Iginio Massari e la quinta edizione del Meet Massari R-evolution, che nel 2023 diventerà internazionale con una tappa straordinaria in Spagna. Ad affiancare il Maestro dei Maestri della pasticceria italiana ci sarà anche quest’anno Giacomo Pini, consulente marketing e docente Cast Alimenti. Oltre a presentare il tour 2023, Massari guiderà gli ospiti attraverso “L’evoluzione del cannoncino” (ore 12.30). La giornata di martedì 24 si aprirà con il Maestro Denis Dianin e “La verticale di frolla” (ore 11.00), mentre nel pomeriggio i tecnici Gianluca Ferrari e Fabio Del Sorbo presenteranno il quarto protagonista tra le Novità 2023, alleato dei piccoli lievitati. (ore 14). A seguire appuntamento con l’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e il suo rappresentante Luca Di Massa, che porterà in scena "La tradizione rinnovata" (15.30).

Il calendario completo

Sabato 21 gennaio

• 11:00 - 12:00 Giuseppe Amato “Ricordo D’Infanzia. Pane Latte e Cioccolato” con degustazione caffè della Ditta Artigianale

• 12:30 - 13:30 Daniele Persegani “Liquirizia al Mattarello”

• 14:00 - 15:00 Achille Zoia e Fabio Del Sorbo “Il Bauletto”

• 15:30 - 16:30 Nico Carlucci “A venire”

Domenica 22 gennaio

• 11:00 – 12:00 Leonardo Di Carlo “Il lievitato degli Innamorati” con degustazione caffè della Ditta Artigianale

• 12:30 - 13:30 Mattia Masala “L’Hamburger”

• 14:00 - 15:00 Gino e Valeria Fabbri “Mattindoro 2.0”

• 15:30 - 16:30 da Pizza Bit Competition Andrea Ciarloni e Lorenzo Groppi “Giovanna-Bit”

Lunedì 23 gennaio

• 10:00 - 10.30 Stanislao Porzio “Presentazione PAART, Movimento per la pasticceria d’arte”

• 11:00 - 12:00 Andrea Clementi “L’era della pizza”

• 12:30 - 13:30 Giacomo Pini e Iginio Massari “L’evoluzione del cannoncino”

• 14:00 - 15:00: Walter Zanoni “La pasta al quadrato”

• 15:30 - 16:30 da Pizza Bit Competition Daniel Serale e Giovanni Spera "Racconti di pizza tra Alpi e Appennini"

Martedì 24 gennaio

• 11:00 - 12:00 Denis Dianin “La verticale di frolla” con degustazione caffè della Ditta Artigianale

• 12:30 - 13:30 da Pizza Bit Competition Antonio Di Tella e Alex Guidetti “Verso Sud”

• 14:00 - 15:00 Gianluca Ferrari e Fabio Del Sorbo “Il lievitato salato”

• 15:30 - 16:30 AVPN e Luca Di Massa "La tradizione rinnovata