La vera forza dei pasticceri? La formazione

«Riteniamo l'incontro con le migliori realtà produttive italiane un passaggio fondamentale per la crescita della professione». Così Angelo Musolino, presidente Conpait-Confederazione pasticceri italiani, a margine dell’incontro con l'azienda dociaria Babbi di Panghina (FC). Giornate intense, tra formazione e incontri, per la valorizzazione dell’arte pasticcera. Un incontro di alto profilo con Gianni, Carlo e Piero Babbi, Pierpaolo Colombo, direttore generale e Andrea Castrucci, direttore vendite Italia, e il presidente Giulio Babbi a cui è stata consegnata una targa ricordo. Il direttivo Conpait si è riunito anche per fare il punto sul prossimo appuntamento a Rimini per Sigep.

La squadra Conpait presso l'azienda Babbi

Uniti si cresce

«La nostra Confederazione – ha dichiarato Musolino - si distingue per la formazione continua che occupa le agende dei pasticceri. Siamo estremamente soddisfatti per il proficuo e collaborativo incontro con l'azienda Babbi e con tutte le altre importanti realtà italiane che ospitano i nostri associati. Crescendo noi, cresce la qualità da proporre ai clienti e ai golosi. Nel 2023, appena iniziato, abbiamo in programma esattamente tutto ciò: continuare nella costante formazione e partecipare attivamente alla crescita professionale della categoria. Inoltre, sono stati messi in programma numerosi eventi e fiere che vedranno crescere ulteriormente questa proficua collaborazione».

Un punto di riferimento

Qualità e formazione, un legame vincente. «Il nostro incontro - ha puntualizzato Musolino - è stato più che positivo ed emozionante. Conpait è punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per chi vorrebbe trasformare il proprio amore per la pasticceria nel proprio lavoro futuro».

www.conpait.com