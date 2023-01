Ernst e Frau Knam saranno presenti a Sigep 2023

l sovrani del cioccolato, lo chef Ernst Knam e la sua allieva preferita, sua moglie Alessandra Mion Knam, in arte Frau Knam, anche quest’anno arrivano a Rimini da sabato 21 gennaio per il Sigep, l’importante fiera dedicata alle novità del settore dolciario. Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per le innovazioni dell'intero comparto e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi.

Ernst e Frau Knam

Volti amatissimi della storica trasmissione di Rai 2 “I Fatti Vostri”, condotta da Salvo Sottile con Anna Falchi, i coniugi Knam sono in onda ogni venerdì mattina nella la rubrica a loro dedicata: l’angolo della Dolceria. Uno spazio che anche quest’anno conferma il grande successo di pubblico, con picchi di ascolto a due cifre. Lo chef quest’anno ha, inoltre, festeggiato i dieci anni come giudice di Bake Off Italia, su Real Time. Al Sigep 2023, Ernst e Frau Knam saranno ospiti di diversi stand e operatori del settore (Frigomat - domenica 22 e lunedì 23 mattina , ISA - esposizione, Laforgia - domenica 22 ore 15.30) realizzando cooking show o partecipando a talk su temi di rilevanza per gli addetti ai lavori e non solo: tra ricette innovative, ricerca dei materiali, problematiche legate al caro energia, le curiosità non mancheranno di sicuro.

Chi sono Ernst Knam e Frau Knam