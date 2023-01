Nicola Costantino nuovo campione italiano di pastiocceria junioresd

È il ventitreenne Nicola Costantino di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, il nuovo Campione Italiano di Pasticceria Juniores. È stato premiato nel tardo pomeriggio di ieri, a Sigep, insieme alla romana Arianna Zannini e alla messinese Valentina Campanella, rispettivamente seconda e terza classificata.

Nicola Costantino



«Una emozione fortissima – commenta Nicola Costantino - non me l’aspettavo. Questo titolo per me è un punto di partenza, ora avanti a testa bassa e con umiltà. La passione è innata, guardavo nonna, zie e mamma preparare dolci e ho deciso che la pasticceria sarebbe stata la mia vita. Mi sono iscritto all’istituto alberghiero, ho fatto subito esperienza in pasticcerie varie. Mi impegnerò per aumentare le mie conoscenze e per crescere in questa professione. Il tema del Campionato era ‘I grandi classici dell’animazione’ e Costantino si è ispirato a Winnie the Pooh». Per lui anche il premio ‘tecnica ed esposizione’, ‘tecnica del dolce’ e ‘miglior ‘piece artistica’.