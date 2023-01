Ampi, 30 anni (e non li dimostra) di grande pasticceria

L'AMPI, la storica associazione dei maestri di pasticceria, quest’anno celebra l’anniversario dei 30 anni dalla fondazione dell’Accademia e cosa di meglio che festeggiare al Sigep questo traguardo. Del resto questa è la fiera a cui Ampi partecipa da sempre e stavolta lo fa con un grande stand ispirato al tema “Baking the future”, di fatto il palcoscenico internazionale da cui sono partiti i festeggiamenti con l’evento “Trent’anni di grande pasticceria italiana”.

Una grande festa aperta a pasticceri, autorità, espositori, amici e ospiti in cui sono stati ripercorsi gli anni trascorsi e sono stati raccontati i progetti avviati nel nuovo corso dell’Associazione, come AMPI Giovani, il gruppo costituitosi lo scorso anno e composto da ragazzi e ragazze pasticceri, pastry chef e consulenti di pasticceria con età compresa tra i 20 e i 30 anni. Sul palco, insieme al Presidente AMPI Salvatore De Riso, Corrado Peraboni (Ad Italian exhibition group Spa), Flavia Morelli (Manager italian exhibition group Spa) e Giorgia Maioli (Manager italian exhibition group Spa).

Ampi festeggia 30 anni al Sigep

I premi ad Amato e Dianin

Durante l’evento sono stati anche conferiti due importanti riconoscimenti: Giuseppe Amato ha ricevuto la targa per aver portato con umiltà e grande personalità la pasticceria da ristorazione italiana alla sua massima espressione, ottenendo il riconoscimento di migliore pasticcere da ristorazione del mondo; Denis Dianin, invece, riceve il riconoscimento di motore instancabile di AMPI, punto di riferimento per generosità e capacità professionali. Grazie al suo impegno l’Accademia ha raggiunto traguardi che le hanno permesso di rafforzare la sua immagine nel panorama internazionale della Pasticceria.

Una torta monumentale per il compleanno

A dare il via al party celebrativo vero e proprio, che ha visto oltre 300 ospiti presenti, la degustazione di una monumentale torta realizzata dai Maestri AMPI (Diego Crosara, Giancarlo Cortinovis e Roberto Cantolacqua.) accompagnata da un brindisi con l’Asti Docg, servito sia in purezza che in miscelazione all’interno del drink iconico della Denominazione piemontese: Asti Signature Cocktail ideato dal flair bartender Giorgio Facchinetti. Per l’occasione sono state create delle magnum serigrafate e personalizzate cdi Asti Spumante e Moscato d’Asti con il logo dei 30 anni di AMPI.

Salvatore De Riso, presidente Ampi

«Compiamo trent’anni, siamo poco più che ragazzi, quindi, e come ragazzi siamo desiderosi di continuare, con ancora maggior impegno, in quella che è la nostra missione condivisa: comunicare e far crescere la pasticceria italiana. Siamo a Sigep grazie alla strada percorsa in questi tre decenni ma ci siamo, anche e soprattutto, perché animati dalla ferrea volontà di spingere sull’acceleratore e continuare a crescere insieme. Il party è un momento di festa speciale ma, soprattutto, l’inizio formale di tutte le attività per il trentennio che animeranno quest’ anno sino a culminare nel grande Simposio pubblico di Milano che si svolgerà ad ottobre», dichiara il Presidente AMPI, Salvatore De Riso.

Paolo Sacchetti vicepresidente Ampi

E aggiunge Paolo Sacchetti, Vicepresidente AMPI: «Durante questi trent’anni siamo cresciuti e abbiamo raggiunto la maturità. Sono stati tanti i progetti che abbiamo portato avanti insieme e quest’anno abbiamo lanciato il progetto AMPI Giovani. Si tratta di una vera e propria occasione costruttiva di confronto. Noi condividiamo con i giovani la nostra esperienza e la nostra professionalità, loro ci aiutano a guardare il mondo pasticceria in un’ottica più fresca e diversa. Si tratta di uno scambio di stimoli per continuare la nostra missione.»