Gelato World Cup 2024: Italia qualificata

Con una bella vittoria, l'Italia della gelateria prenota un posto per la Gelato World Cup del 2024. Si è infatti conclusa al Sigep 2023 di Rimini, la Gelato Europe Cup con i nomi delle nazionali che entreranno nel gruppo di squadre che gareggeranno al mondiale del prossimo anno. Sono infatti, terminate le selezioni per l'Europa della Gelato World Cup, vale a dire la Gelato Europe Cup, andata in scena a Sigep 2023 da sabato 21 a oggi, lunedì 23 gennaio, nello spazio della Dolce Arena del grande polo fieristico.

Europei del gelato 2023: il podio @Foto Max Mattia Serratore

La classifica e le squadre qualificate

Prima classificata l'Italia, secondo posto alla Germania, terzo all'Ungheria. Le tre delegazioni andranno quindi a gareggiare nella Gelato World Cup 2024, insieme alla quarta classificata di questi europei, l'Austria. Novità annunciata in seno a queste elezioni, l'inclusione delle terze classificate delle semifinali argentina ed asiatica. Oltre a Argentina, Brasile, Singapore e Taiwan, gareggeranno alla Gelato World Cup 2024 anche Perù e Corea del Sud.

Alle selezioni europee hanno partecipato delegazioni di Austria, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna e Ungheria. I team manager di ogni squadra hanno composto la giuria, con i presidenti Giancarlo Timballo e Angelo Musolino.

Prossima tappa, le selezioni per la Cina che si svolgeranno a Shenzhen all'interno di Sigep China dal 10 al 12 maggio 2023.

Gelato World Cup: storia e prossima edizione

Torna nel 2024 la Gelato World Cup, alla sua decima edizione: un evento a cadenza biennale che, dal 2003, coinvolge i professionisti di gelateria, pasticceria, cioccolateria e scultura di ghiaccio provenienti da tutto il mondo offrendo un’occasione unica di confronto e stimolo professionale. Grazie alla vastissima visibilità mediatica, dà risonanza internazionale alle nuove tendenze nel settore della gelateria artigianale. Il concorso è organizzato e gestito con serietà, professionalità ed equità verso le Nazioni concorrenti e può vantare la partecipazione di un Comitato Mondiale d’Onore composto dai maggiori esponenti della Gelateria nel Mondo. Sede storica e partner della GWC è SIGEP, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali e Caffè di Rimini Fiera.