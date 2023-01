Il San Valentino secondo Ernst Knam. Anche per i single

Un grande classico, intramontabile: il cioccolato a San Valentino! E se deve essere cioccolato, per un regalo speciale (anche semplicemente a se stessi), che sia del migliore! Al grido di: “cuori solitari” alla riscossa, lo chef e maître chocolatier Ernst Knam per questo San Valentino ha pensato proprio a tutti, e insieme ai tradizionali e gustosissimi dolci e cioccolatini per le coppie di innamorati, ha creato qualcosa di unico proprio per i single.

Le novità di San Valentino 2023 di Ernst Knam



Monodose in due versioni

Una monodose dal gusto sorprendente, il “Tronchetto dei single”, in due versioni: con sablè cioccolato fondente e sale, cremoso al cioccolato, paté di pere e rum speziato, glassa roche grue di cacao, e anche una versione del tronchetto con sablè alla vaniglia, cremoso al cioccolato bianco, paté di fragole e Champagne con pepe verde, glassa Roche rosa con crispy fragole. Entrambe decorate con la scritta: Single Convinto!



I romanticissimi dolci per le coppie

La creatività del re del cioccolato si è sbizzarrita anche nelle proposte 2023 dedicate a tutte le persone che festeggeranno in dolce compagnia questa occasione: dai romanticissimi “Lievitati degli innamorati”, una creazione limited edition, un soffice impasto con fragoline di bosco, ricoperto con una glassa rossa di cioccolato bianco e cosparso di crispy fragola. Il “Nougat Montelimar” ricoperto con cioccolato fondente e decorato con cuoricini in cioccolato e la scritta “Love” o “Ti amo”. Non mancheranno i grandi classici dello chef, le magnifiche torte a cuore nelle varianti: violet e rosso. Il Cuore Rosso è un cuore glassato con sfumature di viola realizzato con mousse al cioccolato bianco e limone inserto di mirtilli selvatici su una base di roulade bagnata al mirtillo. Decorato con due cuoricini in cioccolato bianco; il Cuore Tris è un cuore glassato rosso con mousse ai tre cioccolati (bianco, latte e fondente) e un cuore di gelèe ai lamponi su base marquise. Decorato con 5 cuoricini in cioccolato bianco.

Praline Cuore Multicolor



Le scatole di cioccolatini in diversi

Restando in tema di cult, imperdibili le bellissime e variegate scatole di cioccolatini a forma di cuore, il Cofanetto Afrodisiaco, il Cofanetto Passion e il Cofanetto Amour, dai gusti più ricercati: lamponi e vaniglia Tahiti, mandarino, yuzu, pistacchio, mirtillo, cassis, oppure la scatola a forma di cuore con dentro dragees mandorla vaniglia. Per chi vuole qualcosa di ironico e romantico allo stesso tempo potrà deliziarsi con i Lecca - lecca Love realizzate in tanti abbinamenti diversi: bicolore fondente, al latte, al cioccolato bianco. E per finire le gustosissime Lollipop Special Edition San Valentino al cioccolato al latte con un cremino alla nocciola e brasilienne alla nocciola. Insomma, una festa per tutti i gusti, per tutti gli amori e soprattutto dal sapore unico quello di Ernst Knam.