Pastry Bit Competition, 27 semifinalisti in gara a Ponte di Legno

Al via le semifinali di Pastry Bit Competition, la gara rivolta ai professionisti della pasticceria, promossa da Molino Dallagiovanna e dal maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, con Gambero Rosso in qualità di media partner. A sfidarsi dall’1 al 3 marzo presso il Grand Hotel Paradiso di Pontedilegno (BS) saranno i 27 pasticceri selezionati tra i 135 candidati durante le 9 gare regionali effettuate da maggio a novembre 2022 in tutta Italia. In palio l’ambìto titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo. A vincere sarà chi farà sentire più forte il suo “bit” e dimostrerà di saper combinare creatività e tecnica prestando, quindi, attenzione non solo al “cosa”, ma anche al “come”.

La sfida: dall’1 al 3 marzo presso il Grand Hotel Paradiso di Ponte di Legno

Dalle semifinali di Ponte di Legno, dove i pasticceri si confronteranno nella preparazione di un Cake, saranno in 9 a passare alla fase finale che si articolerà in due momenti: il primo il 5 giugno in Cast Alimenti, la Scuola di Cucina di cui Molino Dallagiovanna è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni, il secondo il 9 settembre presso la sede del Molino a Gragnano Trebbiense (PC). In Cast Alimenti i 9 pasticceri finalisti dovranno realizzare un dolce lievitato da colazione fritto e non sfogliato; al Molino l'ultima sfida consisterà nella valutazione del panettone.

La giuria, capitanata da Leonardo Di Carlo, testimonial della Pastry Bit Competiton, sarà composta da Maestri Pasticceri, blogger e giornalisti del settore, tra i quali rappresentanti del Gambero Rosso. I candidati verranno valutati sulla base dei seguenti criteri: ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato. Alla giuria tecnica, in occasione delle semifinali, si affiancherà una giuria popolare. Presentatori d’eccezione delle 3 semifinali e della finale saranno i due chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

In occasione delle semifinali e della finale si affiancheranno Zanolli forni e RDS 100% Grandi Successi tra i partner di Pastry Bit Competition. Zanolli forni da 70 anni progetta e produce forni e macchine per pizzerie, pasticcerie e panifici; il tradizionale ingegno italiano e l’attenzione alle tecnologie più avanzate rendono Zanolli una garanzia del Made in Italy in Italia e all’estero, una tra le più affermate realtà del settore. RDS 100% Grandi Successi, Official Radio dell’evento, ha ideato un piano cross-mediale e multipiattaforma sui propri canali per fare da cassa di risonanza alle attività legate all’evento. Nei 3 giorni delle semifinali dalle ore 16,00 alle 18,00 saranno previsti dei momenti di musica e intrattenimento con i DJ set 100% Grandi Successi durante gli Après–ski presso Ombrello Tonale dove, al termine di ogni giornata, verranno annunciati i nomi dei qualificati alle finali. Altro partner che nelle semifinali affiancherà Molino Dallagiovanna è il Consorzio Pontedilegno - Tonale.

Ecco l’elenco completo dei semifinalisti:

Semifinale Nord - 1° marzo

Luca Borgioli della pasticceria “Zanzibar” di Firenze Luca Rubicondo della Rubicondo Pasticceri di Solarolo (RA) Dario Guglielmoni della pasticceria “Nova Atelier Dolce e Salato” di Vicenza Matias Nicolas Kelm della pasticceria “Le Fronde - Ke Wines” di Refrontolo (TV) Marco Salvotelli della pasticceria “Salvotelli” di Trento Gianluca Bolzani della pasticceria “Bolzani” di Vicenza Andrea Marzo della pasticceria “Gusto Lab Specialità siciliane” di Rivoli (TO) Simone Gori pasticcere di Valerio Ricevimenti di Quarrata (PT) Daniele Fiora della pasticceria “Peck” di Milano

Semifinale Centro - 2 marzo

Marco Selis dell’Argentario Golf & Wellness Resort di Porto Ercole (GR) Giovanni Marco Carandino del Four Seasons Hotel di Firenze Gabriele Giambastiani pasticcere presso il “T Hotel” di Cagliari Valentina Meriziola della pasticceria Mulini a Vento di Terni Carlo Spinola pasticcere presso “Hotel Stella Maris” di Villasimius (CA) Nicola Valentino Rosato della pasticceria “Peter Pane” di Modena Dalila Capretta del ristorante “Arca” di Alba Adriatica (TE) Veronica Di Curzio della pasticceria “La Patisserie” di Roma Alessandro Fiorucci della pasticceria “Pane e Salame F.lli Lattanzi” di Roma

Semifinale Sud - 3 marzo

Simone Caserta pasticcere del “Mine & Yours” di Lecce Domenico Giove della pasticceria “La Patisserie Giove” di Ginosa (TA) Serena Nardelli della pasticceria “Bis – Bar Pasticceria” di Martina Franca (TA) Maurizio Messina della pasticceria “A Messina - Food and Beverage” di Messina Salvatore Catapano pasticcere presso il “San Montano Resort & Spa” di Lacco Ameno – Isola d’Ischia (NA) Alessandro Saccomando della pasticceria “Casa Mastroianni – Il Cantagalli” di Lamezia Terme (CZ) Pasquale Bevilacqua della pasticceria “Mamma Grazia” di Nocera Superiore (SA) Giuseppe Scavetto della pasticceria “Bar Sicilia” di Cammarata (AG) Giovanna Casciani della pasticceria “Casciani Patisserie” di Vairano Patenora (CE)

