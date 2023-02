Festival di Sanremo, i maestri di Apei a bordo della Costa Smeralda

Proseguono fino a domenica prossima, a bordo di Costa Smeralda, le attività che vedono coinvolta la delegazione di Apei (Associazione Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) guidata dal presidente Iginio Massari e dai maestri Riccardo Bellaera, Giovanni Cavalleri e Fabrizio Galla. Si tratta di una vera e propria crociera-evento “limited edition” a bordo della nave ormeggiata davanti alla cornice di Sanremo nei giorni della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

La delegazione di Apei a bordo della Costa Smeralda

In vista dell’attesa finale della kermesse, nella serata di sabato 11 febbraio, il maestro Iginio Massari presenterà il dessert dedicato al Festival a base di yuzu e mandorla di Avola. Insieme allo chef Bruno Barbieri, che svelerà il suo menù a tema “Festival”, i crocieristi di Costa Smeralda avranno il privilegio di testare le creazioni limited edition pensate per uno degli eventi più rappresentativi della cultura italiana.

Massari: «È un mix intrigante, quello tra pasticceria, musica e cultura»

«La nostra presenza a Sanremo è una ulteriore testimonianza tangibile di come Apei voglia essere protagonista attraverso l’incontro tra mondi diversi, ma che in comune hanno l’eccellenza, l’italianità e la voglia di stupire e appagare il pubblico - spiega il presidente di Apei, Iginio Massari -. È un mix intrigante, quello tra pasticceria, musica e cultura, che parla una sola lingua, capace di emozionare al di là di ogni possibile cliché». Il meglio dell’alta pasticceria internazionale a bordo delle navi non si esaurirà con la settimana sanremese. Apei, infatti, ha annunciato l’accordo di partnership con Costa Crociere con l’obiettivo di portare l’eccellenza italiana nel mondo. Un’intesa che si tradurrà anche in due crociere già programmate nel corso del 2023 e che vedranno a bordo la presenza dei maestri Apei.