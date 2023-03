Le colombe più buone d'Italia arrivano dalla Campania e dalla Puglia

Michele Pirro di Foggia e Domenico Manfredi di Salerno sono stati rispettivamente gli autori della migliore colomba classica e della migliore colomba innovativa d’Italia, ovvero i vincitori del Campionato Miglior Colomba Italiana ideato e diretto dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc) che si sono conclusi il 27 febbraio presso la Fiera Tirreno CT di Carrara (Ms). «Il dolce simbolo della Pasqua, uno dei grandi lievitati della tradizione italiana, è stato il protagonista di un evento che ha riunito i migliori interpreti per questa specialità - ha affermato Matteo Cutolo, presidente Fipgc. Con due categorie e 120 colombe in gara, non è stato semplice per la giuria decreterai i vincitori. Abbiamo riscontrato in tutti i partecipanti un livello eccelso di preparazione e un grande amore per l’arte della pasticceria, e questo ci riempie di orgoglio».

Michele Pirro e Domenico Manfredi

La colomba classica

Michele Pirro, maestro pasticcere di San Marco in Lamis, nel foggiano, sbaraglia i concorrenti nella competizione “Colomba Classica”, vale a dire una colomba realizzata con il solo inserimento di canditi d’arancia e ricoperta di glassa croccante. La giuria ha decretato che il lievitato ha una perfetta alveolatura, qualità massima degli ingredienti, e al taglio una vera e propria esplosione di profumi.

La Colomba Classica di Michele Pirro

La colomba innovativa

Domenico Manfredi, maestro pasticcere di Teggiano, in provincia di Salerno, è stato eletto invece trionfatore assoluto nella categoria “Colomba Innovativa”, dove a fare da padrona è la creatività. A fargli ottenere l’oro è stata una colomba realizzata per metà come una sfogliatella, dolce tipico campano famoso in tutto il mondo, con perfetta lievitazione e farcitura di crema Santa Rosa.

La Colomba Innovativa di Domenico Manfredi

Alla Puglia va anche il Premio speciale CartPart con Matteo Papanice, di Castellana Grotte, Bari, il quale ha realizzato una colomba caratterizzata dal miglior bilanciamento dei sapori. Fragranza, taglio, cottura, gusto, sofficità, alveolatura e creatività sono stati i criteri di valutazione della giuria formata dell’Equipe Eccellenze Internazionali della Fipgc, una squadra formata da Maestri Pasticceri, Maestri Gelatieri e Maestri Cioccolatieri riconosciuti nel panorama della pasticceria nazionale e internazionale come la tecnologa alimentare Simona Lauri, giudice per la categoria innovativa, Ciro Chiummo Campione del Mondo di Pasticceria e Gelateria, giudice per la categoria classica, Ruggiero Carli e Beatrice Volta, Campioni del Mondo del Panettone.