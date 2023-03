Con Iginio Massari va in scena l’eccellenza della pasticceria

Professionisti e appassionati di arte bianca si sono dati appuntamento lunedì 13 marzo alla Villa Anton di Recanati nelle Marche per la prima tappa di Meet Massari R-evolution, il tour 2023 organizzato da Molino Dallagiovanna con il maestro Iginio Massari e Giacomo Pini, consulente marketing e docente Cast Alimenti.

Un evento di successo, ispirato all’ultimo libro del grande pasticcere italiano “L’eccellenza della pasticceria dalla A alla Z” e dedicato al tema dell’Armonia e a tre ricette dolci realizzate dal maestro appositamente per l’occasione e accomunate da ingredienti con la lettera A: Babà all’Alchermes, Torta reale con Ananas, Crostata di Albicocche.

Iginio Massari

Le scelte dai social alle pagine del libro

Sono stati proprio i professionisti e gli appassionati di pasticceria coinvolti nei mesi scorsi in una campagna social promossa da Molino Dallagiovanna, a scegliere con quali prodotti avrebbero voluto vedere realizzati i dolci durante la masterclass del maestro nella prima tappa marchigiana di Meet Massari R- evolution. La scelta è ricaduta appunto sui prodotti raccolti nel libro “L’eccellenza della pasticceria dalla A alla Z” sotto la lettera A.

A proposito di Armonia, tema della sua masterclass, il maestro Massari ha commentato: «L’Armonia nel dolce si raggiunge attraverso le competenze e il bello, costruito per accontentare gli occhi. Il bello sazia l’uomo, anche se mai a sufficienza, senza farlo ingrassare. Con l’Armonia si trasgredisce, senza fare peccato».

E parlando di competenze, il maestro si è rivolto a chi vuole intraprendere il mestiere: «C’è il pasticcere e il pasticcione. Chi vuole diventare pasticcere deve capire di dover studiare. La pasticceria ha basi matematiche, si fonda su equazioni, che bisogna conoscere. Così come è importante sapere tutto sulle materie prime che si utilizzano e cogliere occasioni di formazione come Meet Massari R-evolution per continuare a conoscere e imparare. Solo in questo modo si costruisce un mestiere e chi ha mestiere possiede una ricchezza che nessuno potrà mai sottrargli».

Torta reale con Ananas

L'importanza di fare impresa

Giacomo Pini ha accompagnato la masterclass del maestro, illustrando tecniche commerciali e di marketing da applicare in pasticceria. Le competenze di laboratorio non sono sufficienti per il successo di un’attività, soprattutto in un contesto di veloci cambiamenti come quello attuale. Oggi sono necessarie anche capacità manageriali per fare impresa. A questo proposito ha commentato: «Fare impresa nel mondo della pasticceria è il tema centrale della giornata di formazione di oggi. Parliamo di ottimizzazione dei costi, di standardizzazione dei processi, di organizzazione dell’offerta e soprattutto di gestione del capitale umano, fattore cruciale oggi, per mantenere sempre la qualità massima, facendo impresa. Il tutto insieme al maestro Massari, connubio perfetto tra competenze di laboratorio e grande managerialità».

Iginio Massari e Sabrina Dallagiovanna, Sales e Marketing Manager Molino Dallagiovanna

, Sales e Marketing Manager Molino Dallagiovanna ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di inaugurare oggi con questa prima tappa nelle Marche la seconda edizione di Meet Massari R-evolution: un’opportunità per noi straordinaria per incontrare, insieme al maestro Iginio Massari e a Giacomo Pini, professionisti e appassionati di tutta Italia e continuare a fare cultura del dolce, portando la nostra esperienza di fare farina da 190 anni. Perché si fa presto a dire farina, ma dietro questo ingrediente c’è un mondo di valori che non si smettono mai di conoscere e di insegnare».

Da sinistra: Giacomo Pini-Roberto Tombesi-Iginio Massari-Federica Elia-Sabrina Dallagiovanna

L’evento è stato realizzato in collaborazione con, realtà maceratese, oggi tra i principali protagonisti nel territorio marchigiano del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e accessori per i canali panificazione, pasticceria e ristorazione., fondatore di Tombesi srl, dichiara: «Siamo una, nata in un garage sotto casa, che in pochi anni è cresciuta, diventando uno dei punti di riferimento per le Marche tra le aziende di distribuzione di prodotti alimentari. Diamo lavoro a venti persone e sulla formazione e l’aggiornamento puntiamo ogni giorno. L’evento di oggi con Iginio Massari e Molino Dallagiovanna è per noi il coronamento di anni di lavoro e di impegno e siamo orgogliosi di potere offrire questa opportunità di incontro ai nostri clienti e partner sul territorio».

Babà all’Alchermes

Partner di Meet Massari R-evolution è Cast Alimenti, lacollabora da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni.Dopo la tappa marchigiana, Meet Massari R-evolution proseguirà con un, presso il Grand Hotel Balestrieri in collaborazione con i rivenditori Dolciaria Rubino e Si.Ma Distribuzione per concludersi con un’ultima tappa straordinaria il