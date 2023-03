Pasqua 2023, vola colomba... sì ma con i limoni e le olive del Garda

Da un paio di giorni le violette, le primule, i narcisi e la magnolia giapponese del giardino di casa mi preannunciano con la loro spettacolare fioritura l’ormai imminente arrivo della primavera e delle festività pasquali. Festività che noi buongustai gaudenti e impenitenti festeggiamo a tavola con gli ormai tradizionali peccati di gola. Primizie dolci e salate. Tra quelle dolci naturalmente non può mancare Sua Maestà la colomba pasquale. Un dolce primaverile la cui fama si intreccia tra storia e leggenda.

Vanessa Miorelli lancia nel cielo la colomba pasquale di Garda Foodie

Garda Foodie, la pasticceria dolce e salata di Vanessa Miorelli

A Riva del Garda, oltre alle prime fioriture, i buongustai sono attratti dai profumi che escono dai locali di "Garda Foodie", il laboratorio di finissima pasticceria dolce e salata creato da Vanessa Miorelli, proprietaria con il marito Christian, dell'Hotel Astoria Resort. Profumi che esaltano ancor più la cifra stilistica del PastryHub rivano che dopo un solo anno di vita ha già conquistato l'Oscar del Gambero Rosso come migliore pasticceria salata. Profumi che si riconoscono nelle squisite colombe pasquali che, con la loro struttura fragrante e i dolci aromi naturali, preannunciano una Pasqua 2023 tutta da gustare.

Una glassa croccante al profumo di limone e mandorle siciliane

In occasione della Pasqua 2023 il giovane e artigianale Pastryteam guidato da Vanessa Miorelli presenta in anteprima, unica su tutte, la Colomba Garda®, ricetta tradizionale che si distingue per la sapiente lavorazione in cui vengono utilizzate in perfetta armonia i limoni bio del Garda e le olive di una particolare cultivar del territorio canditi con una pasta aromatica preparata in laboratorio. Completa il dolce una glassa croccante al profumo di limone arricchita da mandorle siciliane e granella di zucchero italiano.

Il Pastrytream di Riva del Garda premiato dal Gambero Rosso

Colombe al pistacchio, al cioccolato e la Gianduia albicocca

Per gli amanti dei sapori intensi Vanessa propone la Colomba al Pistacchio di Bronte, soffice impasto con cioccolato bianco ricoperto da una golosa glassa al cioccolato bianco che si sposa con il tocco più salato della granella di pistacchio. Completano la confezione due vasetti di crema al pistacchio da spalmare a piacere sulle morbide fette del dolce.



Gettonatissima anche la proposta Gianduia albicocca, ingredienti di alta qualità lavorati in un soffice impasto creato con la farina macinata a pietra di Petra, così come la Colomba al Cioccolato Varlhona, cioccolateria che nasce all’inizio del Novecento nella Valle del Rodano, dove nel 1989 è stata fondata la "Ecole du Grand Chocalat", mèta mondiale per la formazione di esperti e appassionati. Ben 170 degustatori eseguono ogni giorno rigorosi test sul cioccolato lavorato con il cacao proveniente dalle migliori piantagioni del mondo individuate da un team di ricercatori. La Colomba al Cioccolato "Garda Foodie" nasce con un impasto a base di cioccolato e pasta di arance bio di Sicilia.

La Colomba Garda Foodie del Pastryteam guidato da Vanessa Miorelli

Le creme spalmabili per esaltare la qualità e il piacere del palato

Ogni Colomba "Garda Foodie" viene presentata con uno speciale abbinamento studiato per esaltare la qualità degli ingredienti ed il piacere del palato. Così, oltre al pistacchio, si consiglia di arricchire la Colomba Garda® con una crema spalmabile alla vaniglia Bourbon del Madagascar, quella al Cioccolato con una crema inglese all’arancia e la Colomba Gianduia Albicocca con una crema al mascarpone.

Nessun segreto nella lavorazione, anzi, per valorizzare il processo artigianale di lavorazione il PasrtyHub può fornire su richiesta le ricette delle creme spalmabili per rendere unica ogni esperienza di consumo.

Vanessa Miorelli e Matteo Trinti premiati dal Gambero Rosso

La pastiera napoletana e il tronchetto Primavera al pistacchio

Oltre alla classiche Colombe l’offerta per la Pasqua si arricchisce con la tradizionale Pastiera napoletana di frolla e crema di grano aromatizzata con scorza di arancia e di limone e con il Trochetto della Primavera, un rotolo con bisquit al pistacchio, crema al

pistacchio, amarene e mousse al pistacchio.

Hotel Astoria Resort

Viale Trento, 9, 38066 Riva del Garda TN

Tel 0464576657