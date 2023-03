Campionato Italiano di Pasticceria, ecco i tre vincitori

Raffaele Zucco, Antonella Biasco, Antonino Crimi: sono questi i nomi dei vincitori del Campionato Italiano di Pasticceria promosso ed organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc) e che si è svolto alla Fiera del Tirreno CT a Carrara. Sono stati più di 50 i pasticcieri in gara provenienti da tutta Italia e tre le prove da superare. In palio, però, non c'è stato solo il titolo di miglior pasticcere italiano dell’anno, ma anche la possibilità di difendere la bandiera tricolore ai Mondiali di Pasticceria che si terranno il prossimo ottobre all'Host di Milano.

«Tutti i pasticcieri in gara si sono messi alla prova con grande talento, creatività e passione, e questo è per noi un grandissimo traguardo raggiunto». Ha affermato Matteo Cutolo, presidente Fipgc. «Siamo arrivati al decimo anniversario della Federazione e ogni singolo partecipante fa parte della nostra grande famiglia che si impegna e si impegnerà al massimo per mantenere alta la bandiera italiana della pasticceria in Europa e nel mondo. Ora, un grandissimo in bocca al lupo alla nuova nazionale che da ora in poi dovrà allenarsi sodo per farsi valere al prossimo mondiale».

Raffaele Zucco vince nella categoria "Zucchero Artistico & Torta Moderna"

I tre campioni hanno conquistato l’attenta, scrupolosa ed esigente giuria con le loro golose e originali preparazioni dal tema “I 10 anni della Fipgc”. Raffaele Zucco, di Cirò Marina, Crotone, vince l’oro nella categoria Zucchero Artistico & Torta Moderna con “Sogno di mezzanotte”, un’opera che ritrae il volto di uno chef Fipgc in tre dimensioni. Le tecniche di tiratura e satinatura molto raffinate e definite hanno donato volume e leggerezza alla scultura, e questo è stato determinate per la giuria. La torta moderna con glassa a specchio, l’interno in pastafrolla al rum e cacao con cremoso al cioccolato fondente e gelèe al lampone ha letteralmente conquistato il palato dei giudici.

Antonella Biasco vince nella cagetoria "Cioccolato"

Antonella Biasco, 37 anni, ha sbaragliato tutti i concorrenti di categoria con una pièce di cioccolato dal nome “Maternity”. Originaria di Tricase, Lecce, è la vincitrice assolta nella categoria “Cioccolato e Praline”. L’opera ritrae una donna stilizzata con al seno il suo bambino e ripercorre tutti gli ultimi dieci anni della giovane pasticciera tra duro lavoro, soddisfazioni e maternità. L’originale opera, le diverse tecniche utilizzate e la varietà di praline e cremini hanno decretato il suo successo e la conquista della Coppa Italia.

Antonino Crimi vince nella categoria "Pastigliaggio & Monoporzione Moderna"

Antonino Crimi, 46 anni, di Gambettola, Forlì-Cesena, ha vinto nella categoria Pastigliaggio & Monoporzione Moderna con “Raccontami. Un viaggio attraverso sapori e profumi di un bambino diventato uomo”, un percorso sensoriale della sua esperienza lavorativa tanto impegnativa quanto straordinaria. Ad essere premiati il rigore nei dettagli, la precisione nella sua manualità e la delicatezza della monoporzione presentata.

L'opera di cioccolato di Antonella Biasco
Antonino Crimi ha vinto nella categoria "Pastigliaggio & Monoporzione Moderna"
L'opera di zucchero di Raffaele Zucco

Ci si prepara per il Mondiale

Raffaele, Antonella e Antonino dovranno allenarsi ininterrottamente, e, dopo un allenamento individuale ognuno nella sua specialità, ci sarà un periodo in cui la squadra dovrà incontrarsi per trovare la giusta sinergia e affrontare al meglio il Mondiale. La squadra sarà coadiuvata da Enrico Casarano per la categoria Cioccolato e Angelo Gala per lo Zucchero Artistico. Inoltre, in panchina Caterina Stucci, trentaseienne di Bari che ha l’arduo compito di eccellere in tutte e tre le categorie nel caso in cui la squadra avesse bisogno di una sostituzione. A decretare i vincitori del Campionato Italiano di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria la giuria formata dell’Equipe Eccellenze Internazionali della Fipgc, una squadra formata da Maestri Pasticcieri, Maestri Gelatieri e Maestri Cioccolatieri riconosciuti nel panorama della pasticceria nazionale e internazionale come Angelo Gala, Maestro Pasticcere pluripremiato e Presidente di giuria, Enrico Casarano, Campione del mondo 2017, Gianluca Cecere, Campione italiano di Pasticceria 2018 e Marco Paolo Molinari delegato estero Fipgc per le regioni dell’Asia.