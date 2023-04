Pasticceria, il futuro si scrive con Ampi. De Riso: «La tecnica è importante»

L'Accademia Maestri Pasticceri Italiani - Ampi festeggia quest'anno il suo 30esimo anniversario con il XXXI Simposio Tecnico che si sta tenendo presso Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, a Colorno (Parma), fino al 19 aprile. «I festeggiamenti sono iniziati a Rimini, oggi siamo a Parma, dove è iniziato il Simposio Tecnico. Saranno tre giorni di intenso lavoro, di formazione, di confronti. Abbiamo già avuto un ospite internazionale, Frank Haasnoot, che ha proposto tecniche di pasticceria e di decorazione di cioccolato» ha dichiarato Sal De Riso, presidente di Ampi.

30 anni di Ampi: corsi, dimostrazioni e competizioni

Il ricco programma dell'evento prevede corsi, dimostrazioni e competizioni che metteranno in luce le tendenze e le innovazioni nella pasticceria contemporanea. Tra i momenti salienti del simposio, il corso di Frank Haasnoot sulle consistenze e i sapori e la masterclass di Luigi Biasetto sull'organizzazione del laboratorio per l'alta pasticceria di qualità. «La tecnica è importante. Questo è il motivo per cui l'Accademia fa dei corsi per tutti i professionisti ogni anno. I corsi si terranno non solo da professionisti internazionali, ma anche dai nostri accademici campioni del mondo» continua De Riso.

De Riso: «Un obiettivo è quello di riprodurre e riproporre sempre di più la pasticceria tradizionale italiana»

«Sappiamo che la pasticceria è cambiata un po' negli ultimi anni. I dolci che facevamo 20 anni fa non sono i dolci di oggi e non lo saranno tra 20 anni. Per questo l'Accademia sta studiando nuovi abbinamenti e l'utilizzo di ingredienti alternativi. Un obiettivo è quello di alleggerire i dolci dai grassi e dagli zuccheri per cercare di andare al passo con i tempi e di riprodurre e riproporre sempre di più la pasticceria tradizionale italiana».

Durante l'evento di Ampi verrà valutato e selezionato il "Dolce Ampi del trentennale"

Nel corso dell'evento, i Maestri Salvatore De Riso, Giuseppe Amato e Giambattista Montanari dimostreranno l'importanza dell'autoproduzione e delle basi di qualità nella pasticceria. Inoltre, verrà valutato e selezionato il "Dolce Ampi del trentennale" e proclamati i nuovi Accademici. Il Simposio rappresenta un'occasione unica per gli addetti ai lavori e gli appassionati di pasticceria di entrare in contatto con i professionisti più rinomati del settore e scoprire le ultime tendenze.