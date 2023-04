Luigi Biasetto torna nell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani

C'è una new entry nei pasticceri di Accademia Maestri Pasticceri Italiani: il Campione del Mondo di pasticceria e membro dell’associazione Relais Desserts, Luigi Biasetto, infatti, ritorna a far parte di Ampi, dopo esserne uscito vent’anni fa. L’annuncio è stato dato al termine della sua presentazione all’Assemblea riunitasi nel contesto del XXXI Simposio Tecnico Ampi, presso ALMA La Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno (Pr).

Sal De Riso, Luigi Biasetto, Santi Palazzolo e Paolo Sacchetti

«Torno tra amici e grandi colleghi per cogliere una sfida importante: rappresentare tutti insieme la grande pasticceria italiana e contribuire in modo concreto alla crescita del settore» ha dichiarato lo stesso Biasetto. L’accoglienza da parte dell’Assemblea è stata calorosa. Salvatore De Riso, presidente di Ampi, ha commentato così il ritorno del pasticcere nell'Accademia: «Poter contare sul supporto e la competenza di Luigi, amico e grande professionista, è per tutta Accademia ulteriore linfa per il progetto che stiamo portando avanti tutti insieme. Una comunità, quella di Ampi, che da oggi, è ancora più forte e compatta».

Ampi, chi è Luigi Biasetto?

Luigi Biasetto nasce e muove i primi passi in pasticceria in Belgio. È la vittoria della Coppa del Mondo di Pasticceria nel 1997 che fa svoltare la sua carriera avviando un florido percorso professionale. Nel 1998 apre la Pasticceria Biasetto a Padova. Il successo è la conferma dell’intuizione che fare qualità quotidiana è l’unica scelta vincente per potersi distinguere in un mercato sempre più competitivo e ampio. Impegnato ogni giorno nella ricerca di nuovi metodi di produzione, Biasetto è riuscito a far cadere luoghi comuni della pasticceria canonica, dimostrando come la tecnologia ben integrata all’artigianato, offra strade vincenti. Ne è la prova il suo Atelier, un laboratorio fra i più moderni al mondo, specializzato nella produzione e nella distribuzione B2B di pasticceria di altissima qualità. In questi anni Luigi Biasetto è stato anche autore di numerose pubblicazioni professionali, protagonista in format tv dedicati alla pasticceria e vincitore di concorsi.