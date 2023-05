Coppa del Mondo del Panettone, 10 pasticceri qualificati a Reggio Calabria

Conclusa oggi, sabato 13 maggio, la seconda tappa delle selezioni italiane della Coppa del Mondo del Panettone, il concorso internazionale sul lievitato per eccellenza ideato da Giuseppe Piffaretti: nella suggestiva cornice del Teatro Francesco Cilea a Reggio Calabria i giurati hanno valutato e degustato con attenzione tutti i panettoni in gara. Si qualificano dieci candidati. Una giornata intensa, che ha visto il coinvolgimento della giuria composta da: Pierpaolo Magni, Gastone Pegoraro, Peppe Leotta, Damiano Rizzo, Rocco Scutellà, Antonio Chiera.

La giuria della Coppa del mondo del panettone a Reggio Calabria

Coppa del Mondo del Panettone: i dici finalisti a Reggio Calabria

Ed ecco i dieci pasticceri che si sono qualificati e che passano alla finale che si svolgerà a Sigep Rimini a gennaio 2024.

Oscar Pagani Non solo pane Palazzolo sull’Oglio (BS)

Lastra Francesco Pasticceria Ga Castellamare di Stabia (NA)

Obliato Nicola Mille Dolcezze Frattamaggio (NA)

Segreto Michele Panificio Pugliese Toritto (BA)

Cuttone Filippo Forno Cuttone Paternò (CT)

Romano Raffaele Gran Caffè Romano, Solofra (AV)

Musumeci Antonino, Pasticceria Musimeci. Mister Bianco CT

Memmolo Annibale Pasticceria Memmolo Avellino

Pesce Pasquale Pasticceria Pesce 1896 Avella (AV)

Barile Andrea Ablab, Foggia



Condivisione e pieno apprezzamento sono stati espressi dal presidente Conpait, Angelo Musolino, presente a Reggio Calabria per l'evento: «Una città meravigliosa ed un teatro di tradizione che è risultato luogo ideale per la competizione e per l'ospitalità». Hanno fatto tappa, nel corso della gara, anche il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e l'assessore Irene Calabrò, estasiati dalla kermesse. La città dello Stretto si è resa da subito disponibile per ospitare la futura "Coppa del Mondo del Panettone Summer edition" sul lungomare più bello d'Italia. Alla fine, una foto simbolica con tutti i partecipanti nel foyer del teatro Cilea ed un "evviva il panettone" beneaugurante.

La Coppa del mondo del panettone

La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento internazionale interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nasce per celebrare storia e lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale. Patron della manifestazione è il Maestro Giuseppe Piffaretti; la prima edizione si è svolta a Lugano dall'8 al 10 novembre 2019; la seconda edizione dal 5 al 7 novembre 2021. Oltre alla competizione l’evento promuove dimostrazioni, degustazioni, visite agli espositori, laboratori, workshop per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto che è riuscito a valicare i confini d'origine e la stagionalità per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.