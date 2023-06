Al re del cioccolato Ernst Knam il Leone d’oro di Venezia

Lo chef e maître chocolatier Ernst Knam vince il Leone d'oro per meriti professionali. La celebre statuetta è assegnata dal prestigioso Gran Premio Internazionale di Venezia dal 1947 alle arti e all’imprenditoria che contribuiscono alla crescita del nostro paese assegnando la celebre statuetta. Un modo per omaggiare la creatività e l'eccellenza in ogni sua espressione.

Così, il Leone d'oro a Knam vuole premiare non solo la carriera del "re del cioccolato" ma soprattutto l'importanza assunta dal food nel mondo della cultura.

«È un grandissimo onore per me - sottolinea Ernst Knam - ricevere questo celebre riconoscimento internazionale. Da sempre cerco di trasmettere la passione per il mio lavoro, l'importanza della qualità delle materie prime e della cultura del cibo anche in termini di sostenibilità ambientale. Dedico questo premio a mia moglie Frau Knam che mi sostiene in ogni progetto».