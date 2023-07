Conpait e Sigep lanciano il Campionato italiano di pasticceria e cioccolateria

Conpait - Confederazione pasticceri italiani e Sigep presentano le iscrizioni per il “Campionato italiano di pasticceria e cioccolateria”, offrendo un'opportunità unica ai partecipanti. L'evento si svolgerà dal 20 al 24 gennaio a Rimini e sarà aperto sia ai professionisti “seniores” che ai talentuosi “juniores”. Questo campionato rappresenta un'occasione straordinaria per tutti i pasticceri e le pasticciere, offrendo loro un ambiente formativo e sfidante in cui mettere alla prova le proprie abilità. L'obiettivo è fornire stimoli significativi per avviare una carriera gratificante e di successo, seguendo i principi di serietà ed equità. L'evento si svolge nel contesto privilegiato del Sigep Italian Exhibition Group, la kermesse che dal 1979 coinvolge pasticceri, gelatieri, cioccolatieri e panificatori provenienti da tutto il mondo. Il maestro Angelo Musolino, presidente di Conpait, sottolinea l'importanza di questa manifestazione come momento di alto valore professionale e invita i giovani a partecipare attivamente.

I pasticceri di Conpait con al centro il presidente Angelo Musolino

Una vetrina per i futuri maestri della pasticceria: Il Campionato Italiano di Pasticceria e Cioccolateria a caccia di nuovi talenti

Il Campionato italiano di pasticceria e cioccolateria rappresenta un'opportunità di confronto e crescita per tutti i partecipanti. La professionalità e la visibilità sono garantite, oltre a importanti premi per i vincitori. I protagonisti dell'evento assicurano che saranno previsti premi speciali non solo per i primi classificati, al fine di valorizzare e incentivare i futuri talenti. Inoltre, sarà messo in atto un sistema che coinvolge scuole, associazioni e professionisti del settore per motivare ulteriormente i giovani e tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nella stimolante industria della pasticceria.

Il Campionato italiano si distingue per la sua unicità: i giovani partecipanti saranno seguiti attentamente dal team dei campioni del mondo uscenti e da rinomati professionisti del settore. Questo garantisce un'esperienza di apprendimento senza pari, offrendo ai partecipanti l'opportunità di lavorare a stretto contatto con i migliori esperti del settore.