Artigianalità e ricerca, i motori della pasticceria

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 07:07

I

Non bisogna fossilizzarsi, ma continuare a ricercare: l'innovazione è la chiave per uscire da questo periodo di crisi

l 3 marzo si riunirà a Ercolano, seguendo tutti i parametri di sicurezza, la giuria che valuterà la. La manifestazione, giunta alla 3ª edizione, è aperta a tutti i professionisti che si devono cimentare nelle categorie Classica e Innovativa. Non unafine a se stessa. Con questa iniziativa lavuole promuovere, valorizzare e identificare l’italiana, l’essenza del , stimolando la ricerca. Una ricerca che si può e si deve affrontare non solo nella tipologia Innovativa, ma anche in quella Classica, per esempio nell’ambito della lavorazione del lievito e dell’impasto.Gli artigiani vanno sostenuti e il loro lavoro va celebrato. Professionalità, creatività e impegno nel percorrere nuove strade sono elementi fondamentali per motivare le nuove leve del nostro settore. Stiamo attraversando un’epoca buia ed è nostro dovere tenere alto il morale di tutti. Il punto di riferimento è rappresentato senza dubbio dai valori del lavoro, da un sapere artigiano che deve fare da collante tra le generazioni e da punto di riferimento per chi ha scelto l’, nelle sue diverse declinazioni, come stile di vita. Non è il momento di abbassare la guardia.possono dare una scossa, linfa vitale in grado di contrastare l’immobilismo fisico e di pensiero che sono in agguato in questo periodo così denso di difficoltà.Non ci si deve fossilizzare, ma bisogna continuare a ricercare. Un antidoto che si traduce in. Il mercato, le materie prime e i gusti evolvono e leinterpretano il cambiamento costante dei costumi. I fondamentali della professione rappresentano il blocco di partenza per proseguire il cammino. Per questo nell’ambito della Miglior Colomba d’Italia si valutano lievitazione, ingredienti, taglio, profumo, gusto, alveolatura, ma anche altri parametri, che possono essere quell’idea in più che può fare la differenza in entrambe le categorie in concorso. Professionalità artigiana e ricerca corrono insieme.