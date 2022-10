Claudio Marcozzi, l’arte di creare emozioni attraverso i dolci

Loreto (An) ha una storia particolare: è un piccolo centro a sud di Ancona, formatosi nel XIII secolo grazie alla presenza del Santuario dedicato alla Vergine Maria, che il paese circonda. In un contesto geograficamente splendido, il borgo è arroccato su una collina da cui si ammira il magnifico panorama della Riviera del Conero: scorci mozzafiato, colline morbide, promontori a picco su un mare blu che tocca grotte, calette e insenature con spiagge meravigliose, in contrasto con il bianco delle rocce e il verde del Parco Regionale del Conero, ricco di flora e fauna selvatica.

Il borgo sulla collina

La cittadina di Loreto è anche e soprattutto un’importante meta di pellegrinaggi, poiché custodisce uno dei tesori della Cristianità: la Santa Casa di Maria di Nazareth, che la tradizione vuole sia giunta dalla Palestina a Loreto portata in volo da angeli e poi poggiata su un colle circondato da lauri (da cui il nome Loreto), il sito dove oggi sorge il Santuario.

Il locale

Visitatori e turisti ammirano la suggestiva cornice di piazza della Madonna, capolavoro opera di vari artisti (dal Bramante al Sansovino, da Melozzo da Forlì a Luca Signorelli), delimitata dal Palazzo Apostolico su due lati e impreziosita dalla centrale Fontana della Madonna. Dalla piazza si possono imboccare le stradine del centro e perdersi così per negozi e botteghe artigiane, sostando per assaggiare qualche specialità locale, per poi ritornare a casa con tante belle memorie.

Un’evoluzione costante

Tra le specialità di Loreto che valgono una sosta e promettono sicuramente un bel ricordo, c’è la Pasticceria Picchio, il regno del Maestro AMPI Claudio Marcozzi. Dopo la scuola alberghiera e tre stagioni da cuoco, Claudio Marcozzi passa un periodo nella piccola pasticceria della sorella Elisabetta - la Pasticceria Picchio - e qui si innamora dell’arte pasticcera. Il futuro Maestro, giovanissimo, comincia il suo percorso presso altre pasticcerie, frequenta numerosi stage a Milano, Firenze e Parigi, incontra calibri del livello di Zoia, Besuschio e Biasetto e partecipa a moltissimi concorsi con successo: conquisterà il secondo posto al torneo Sicao al Sigep di Rimini nel 1997 e il quarto posto, l’anno dopo, alla finale tenutasi a Parigi. Nel 1997 arriva anche la Medaglia Oro a Rimini nel concorso a squadre e, nell’ottobre 2000, la Medaglia d'Oro alle Olimpiadi di Erfut, in Germania. La passione di Claudio Marcozzi e la fama (e mole di lavoro) della Pasticceria Picchio a Loreto crescono in contemporanea e a livello esponenziale.

Claudio Marcozzi

Un punto di riferimento

Il Maestro - che ama definirsi un “pasticcere da laboratorio” - si appassiona di torte moderne, mignon, monoporzioni, senza perdere mai di vista lo spirito di innovazione, il rigore, l’attenzione alle materie prime e soprattutto il desiderio di emozionare. La professionalità di Claudio Marcozzi viene premiata nel 1993, con l’entrata in AMPI a 29 anni, e si rende necessaria una sede più grande, che oggi si sviluppa su tre piani con pannelli fotovoltaici sul tetto e che include, oltre a un grande negozio di pasticceria, una pizzeria, negozio di oggettistica, un magazzino, il laboratorio centrale e quelli di cioccolateria e gelateria. Qui il Maestro crea i dolci per cui ogni giorno arrivano clienti da un raggio di 30 km, con la voglia di assaggiare la ricca produzione della Pasticceria Picchio. Tra tutto, segnaliamo il Dolce del Papa e le torte Penelope e Santasa: quest’ultima - una morbida montata di mandorle in un guscio di frolla - è un perfetto esempio di gâteaux de voyage, dolce da viaggio o da credenza, pensata perché possa viaggiare senza perdere la sua magia, facendone un ideale souvenir.

Picchio Creatori di Sensazioni

via Traversa Rampolla 2 - 60025 Loreto (An)

Tel 071 977760