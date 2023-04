La colazione senza glutine in hotel: come soddisfare le esigenze dei clienti con intolleranze

Intolleranze e allergie ad alcuni alimenti, in particolare al latte, al glutine e alle uova, possono diventare una criticità anche per la prima colazione. E sempre più ospiti, in particolare di hotel, ma anche i clienti di bar e ristoranti si aspettano un'attenzione particolare nei loro confronti e di trovare nelle strutture prodotti adatti a persone con questo tipo di patologie. Ed è proprio per andare incontro alle esigenze di celiaci e individui con intolleranze alimentari che Andrea Greco, consulenti, formatore (www.andreagreco.it), titolare dell’omonima realtà aziendale, che produce farine senza glutine e proprietario del Bar Pasticceria Siciliana Senza Glutine e del Ristorante Pizzeria Il Carrettino a Grosseto, ha dato il via alla produzione di farine e prodotti, come croissant, senza glutine.

«Oggi la richiesta di prodotti senza glutine e legati al mondo delle intolleranze è in crescita costante - spiega Andrea Greco - Sono sempre stato sensibile a questa tipologia di patalogie e sono convinto che, già a partire dalla colazione, deve essere data la possibilità, da parte dei professionisti dell'Horeca, di esaudire il proprio desiderio di gustare una buona brioche al bar o in hotel a ogni tipologia di cliente».

Andrea Greco

Sempre più attenzione alle intolleranze da parte di bar e hotel

L'obiettivo di Andrea Greco, fin da subito, è quello, quindi, di proporre un’offerta che accontentasse tutti, esaudire, a partire dalla prima colazione. «Nel mio ristorante, aperto 16 anni fa e completamente gluten free, ormai da molto tempo raccoglievo le lamentele e le esigenze di persone che amano i crossaint, ma non possono mangiarli perchè contengono uova, burro, latte e glutine. Così sei anni fa, ho creato il primo croissant vegano senza glutine, che ora produco e spedisco in tutta Europa, insieme alle mie farine».

Tra i prodotti gluten free più richiesti per la colazione c'è il croissant vuoto

La richiesta di prodotti per persone celiche e intolleranti arriva ormai da bar, ristoranti e hotel che vogliono soddisfare le richieste anche di questa fascia di clientela. «C’è molta richiesta da parte di bar, ristoranti e hotel che vogliono il prodotto finito - prosegue Greco - mentre ci sono i professionisti che vogliono imparare come farlo, partecipano ai miei corsi e acquistano le miei farine. Questo proprio perchè la clientela degli hotel, in particolare quelli di più alto livello, si aspetta di trovare per la colazione un’offerta completa, che includa anche questa tipologia di prodotti, nel rispetto delle differenti intolleranze e scelte alimentari».

Allergie e intolleranze: una richiesta di prodotti che aumenta in maniera costante

Per Andrea Greco, che a breve aprirà a Dubai un'accademia del senza glutine, quello della richiesta di prodotti per la colazione, e non solo, che incontrino le esigenze di celiaci e persone con intolleranze alimentari. «Sono nel comparto del senza glutine da quasi 20 anni e sono sicuro che aumenterà ancora la richiesta - continua Andrea Greco - Anche perchè le persone con intolleranze e celiache sono in aumento perché, in questi ultimi anni, c’è molta più attenzione alla salute e si fanno più screening per ricercare questo tipo di patologie. A queste si aggiunge anche il fatto che c'è un aumento di individui che non vogliono mangiare prodotti di origine animale».

Sei anni fa Andrea Greco ha creato il primo croissant vegano senza glutine

Le richieste maggiori? «Tra i prodotti gluten free più richiesti per la colazione - aggiunge Greco - c'è il croissant vuoto e il pane, ma anche qualcosa di fritto piace sempre, come ad esempio la ciambella, il Krapfen o le frittelle».



Le nuove tendenze per la colazione: low carb, senza zucchero e proteico

E quali sono i nuovi orizzonti per la prima colazione? «Stiamo pensando anche a nuovo prodotti per la colazione e non e si tratta di proposte a basso contenuto di carboidrati, low carb - prosegue Greco - Un’altra tendenza che noi uniamo al senza glutine».

Tra i nuovi prodotti allo studio i prodotti a basso contenuto di carboidrati

«Oggi è difficilissimo realizzare un prodotto di questo tipo - conclude Greco - ma abbiamo i nostri esperti di tecnologie alimentari che stanno studiando questa innovazione e, oltre al low carb, punteremo anche su proposte con un basso dosaggio di zucchero. Infine, un’altra tendenza che stiamo seguendo è quella del prodotto proteico».

Bar Pasticceria Siciliana Senza Glutine

Via Monterosa, 6 - Grosseto 58100

Tel 0564 1791875