Conoscenza e formazione forgiano i pasticceri di domani

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 08:00

E

Dai corsi di formazione alla rivista di settore, le carte vincenti di Conpait

La formazione del pasticcere: assumere nuove competenze, fra campionati e corsi di formazione

La conoscenza: il nuovo magazin di Conpait

sperienza, professionalità ed amore per la. Questa è la) che è, anche, la prima associazione di categoria in Italia. Un punto di riferimento, ormai, per gli addetti ai lavori o per chi vuole trasformare l’amore per la pasticceria nel proprio lavoro futuro. Io,, presidente, insieme a tutti i componenti dell’associazione, voglio ancor di più incidere in questo settore che è in crescita costante. Dolci, pasticcini, creme, gelati, drageè, pralinati... il mondo della pasticceria è il più variegato e la Conpait si propone di dare nuova spinta pernuovi pasticceri e migliorare ulteriormente tecnica e qualità. Come? Su due distinti “fronti”: da una parte la, dall’altra laLa formazione è la parola-chiave per il successo delle aziende. Il futuro dei pasticceri dipende dalla loro capacità di, apprendere nuove, stare al passo con le trasformazioni del mercato, dalla conoscenza deglie della. Lo sguardo verso i giovani non viene meno. I, per esempio, sono organizzati e pensati da Conpait per dare visibilità alla categoria e stimolare i giovani ad alimentare un sano orgoglio di appartenenza nonché la passione per questo lavoro, basi per poter operare in un settore in crescita che ha solide radici nellae concrete prospettive future.L’associazione di categoria inoltre organizza, in tutta Italia,di pasticceria, gelateria, cioccolateria, lievitati,e di tutto ciò che concerne il settore e la sua evoluzione, che hanno l’obiettivo di preparare gli allievi anche e soprattutto con attività pratiche di laboratorio.“IConpait sono professionisti affermati che mettono a disposizione sapere e know-how maturati in anni di esperienza. Attenzione particolare è posta alle materie prime, ai procedimenti die all’utilizzo delle nuove tecnologie, il tutto traslato dalla teoria alla pratica”, si legge in una delle tante presentazioni al pubblico.Poi c’è la conoscenza, come detto. La novità del 2021 infatti risiede nel nuovissimopronto alla prima. Unaaggiornata, ricca di rubriche, indirizzata ai pasticceri e per i pasticceri. Attraverso questa attività e l’organizzazione di corsi ed eventi, cerchiamo di contribuire alla crescita di un settore in continua evoluzione e incessanteIl magazine probabilmente sarà distribuito il prossimo mese, con tre numeri in embrione il cui focus vuole essere valorizzare, impreziosire e comunicare quel che accade nel mondo della pasticceria italiana incentrato sulle più modernedi elaborazione, eccellenti materie prime e nuovediLe torte moderne, le monoporzioni, i lievitati, lo zucchero artistico, le torte da forno, sono alcuni esempi di come il pasticcere mette le sue preziosi mani al servizio del gusto, spesso e ovviamente altrui, e che saranno raccontate nelle tre uscite annuali della rivista. E ancoradella pasticceria, i, le comunicazioni sindacali, le interviste ai pasticceri italiani, i corsi, i concorsi e gli eventi, come il simposio appena concluso "La Colomba tra tradizione e innovazione" che si è tenuto lo scorso 15 marzo o il corso "Aerografia per la decorazione in pasticceria" in programma il 28 e 29 aprile prossimi.Tutti i dettagli nel primo numero di “Pasticceri d’Italia”, questo il nome del nuovissimo magazine. Stay tuned!