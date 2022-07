Per fare sempre meglio, un’impresa di pasticceria ha due strade. Da un lato, si può cercare da soli di aiutarsi a crescere e migliorare applicandosi giornalmente, apprendendo il più possibile attraverso la consultazione di riviste di settore, visitando i siti delle associazioni di categoria, seguendo i personaggi che ogni giorno sfornano dolci e metodologie inedite, seguendo corsi di aggiornamento e utilizzando soprattutto i social, che oggi permettono di scoprire e assimilare tecniche o ingredienti attuali o di esaminare la struttura di un dolce, mostrando diversi modelli utili a far scaturire delle idee nuove.

La consulenza, uno strumento importante per crescere

Se invece ci si trova in una vera e propria fase di “fermo” creativo, di stallo, forse è il momento di darsi una rinfrescata e trovare un consulente esterno: ci sono professionisti che di mestiere fanno proprio questo, studiano e fanno ricerca in continuazione. In base ai prodotti che si desidera fare, i consulenti possono portare le innovazioni necessarie. Va cercato un consulente esperto, conosciuto, che venga in sede a vedere la logistica e la produzione, le studi e possa indicare le debolezze da correggere e i punti di forza su cui concentrarsi e investire.

La consulenza può essere riferita sia al prodotto sia all’organizzazione del laboratorio, forse la cosa più importante. In quest’ultimo caso, la consulenza - dopo un’attenta analisi della situazione - dà l’idea di come ottimizzare le produzioni, come razionalizzarle, come organizzare al meglio i tempi del laboratorio, suggerendo macchinari moderni che permettano di automatizzare alcune funzioni (cottura, lievitazione, scioglimento) e guadagnare tempo prezioso.

Gran parte dei consulenti sono pasticceri esperti che scelgono questa strada in alternativa ad avere negozi e/o laboratori, spostandosi da un cliente diverso ogni settimana, sviluppando nuovi prodotti e dedicandosi all’organizzazione della produzione. Molto importante anche una diversa consulenza, volta però ad aiutare il pasticcere sul lato imprenditoriale, che venga da un serio commercialista che conosca la normativa di settore e possa dare preziosi consigli per usufruire di incentivi e suggerimenti per fare investimenti al momento giusto.