Coppa del mondo della pasticceria: ecco i professionisti italiani in gara

Manca sempre meno all'edizione 2023 di Sirha, il salone dedicato al mondo del food service che si svolgerà a Lione dal 19 al 23 gennaio. L'Italia sarà presente a Euroexpo start-up, personalità, imprese e operatori dell'alimentazione, ma prenderà anche parte a due importanti competizioni del mondo della pasticceria. In occasione si Sirha 2023 si terrà infatti il Gran Finale della Coupe du Monde de la Pâtisserie (20 e 21 gennaio) e il Championnat Européen du Sucre d'Art (22 e 23 gennaio).

Nel primo caso a difendere i colori italiani saranno Jacopo Zorzi (Candidato Cioccolato), Alessandro Petito (Candidato Zucchero) e Martina Brachetti (Candidata Gelato). Nel secondo toccherà, invece, a Raimondo Esposito, astro nascente della pasticceria affascinato dalla precisione e dalla metodologia.

Padiglione italiana a Sirha

Coppa del mondo della pasticceria: i tre rappresentanti dell'Italia

Conoscimento meglio i tre rappresentanti italiani alla Coupe du Monde de la Pâtisserie.

Jacopo Zorzi

Ha lavorato nella pasticceria di famiglia fin da ragazzo. Ha poi costruito la sua esperienza all'estero, lavorando in realtà come Dolcetti Pastry Shop di Sidney, in Austrialia, e al Cipriani di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Nel 2016 è diventato head pastry chef da Martesana, storica pasticceria di Milano.

Alessandro Petito

Dopo più di dieci anni di esperienza come panettiere e poi come pastry chef, ha deciso nel 2019 di aprire la sua pasticceria, Petito Pastry Shop. Allo stesso tempo, offre video corsi in cui condivide la sua conoscenza e le sue abilità come pastry chef. Le sue numerose partecipazioni gli hanno portato diversi riconoscimenti, tra cui il titolo italiano nelle sculture di zucchero a Sigep 2017 e il primo posto a Tenzone del Panettone nel 2020.

Martina Brachetti

Prima donna italiana a essere selezionata per la Coppa del mondo della pasticceria, ha iniziato la sua carriera nei ristoranti, come pastry chef. Dopo aver lavorato nel tre stelle Michelin La Pergola a Roma, e poi a La Parolina di Trevinano, una stella Michelin, è diventata pastry chef del lussuoso cinque stelle San Barbato Resort di Lavello.

Jacopo Zorzi, Alessandro Petito e Martina Brachetti