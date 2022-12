Pasticceria Alverà e la regina delle Dolomiti: delizie nel cuore di Cortina

Il parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo abbraccia Cortina e si estende fino al confine tra Veneto e Alto Adige. Cortina, le cui montagne sono tutelate dall’Unesco, d’inverno è un paradiso per gli amanti della neve, mentre il fenomeno dell’enrosadira - quando all’alba e al tramonto la tipica pietra delle Dolomiti, la dolomia, assume un meraviglioso colore dal rosato al rosso fuoco - toglie da sempre il fiato nelle sere estive.

Considerata la “perla” o la “regina” delle Dolomiti, questa località turistica vanta una storia millenaria che vede la valle d’Ampezzo passare nei secoli da territorio preferito dagli allevatori a centro di commercio del legname fino ad arrivare, nella Prima Guerra Mondiale, a essere il primo fronte tra Austria e Italia, con trincee, fortini e postazioni. Allora, la prima rete ferroviaria iniziò a portare nella valle ricchi viaggiatori anglosassoni, tedeschi e russi: nacquero i primi alberghi e, grazie alla sua splendida location, Cortina si trasformò definitivamente in una meta privilegiata per lo sport e per le vacanze. E ora anche per la gola!

Pasticceria Alverà

Cent’anni di delizie

Una pasticceria come Alverà conferma l’accoglienza d’eccellenza che Cortina offre alla città stessa e ai suoi visitatori da più di un secolo, come ci spiega Massimo Alverà, quarta generazione, da trent’anni pasticcere «108 anni fa, nel 1914 quando c’erano ancora gli Asburgo, il mio bisnonno aprì un piccolo forno al centro del paese, cui si aggiunse, dopo le Olimpiadi, una pasticceria che ha continuato a crescere nell’offerta al cliente. La passione e l’impegno delle generazioni successive hanno portato a coniugare la tradizione a una forte voglia di evolversi e innovare. Personalmente, il mio lungo percorso professionale, fatto di studi, corsi e stage presso laboratori di colleghi, in Italia e all’estero, mi ha spinto a imparare cose nuove e arricchire sempre di più la proposta del locale. Nel 2016 ho rinnovato il negozio, aggiungendo anche la parte caffetteria per permettere ai miei clienti di fermarsi e gustare le mie proposte».

Massimo Alverà

Una perla nel cuore della Regina

L’elegante locale, aperto fino alle 20, è sul corso principale di Cortina, con i tavoli all’aperto che danno sulla piazza, mentre all’interno un meraviglioso bancone cattura l’attenzione con un arcobaleno di mignon che mette allegria. Accanto, ci sono i lievitati - “figli” di un lievito madre che viene amorosamente accudito da trent’anni - poi le monoporzioni, le torte, tanti biscotti golosi. La sala interna con i tavolini è illuminata da grandi vetrate, da cui si possono ammirare le piste da sci e le Tofane mentre si gusta una cioccolata con le delizie firmate da Massimo Alverà. Non mancano i dolci che parlano di montagna, torte tradizionali intramontabili come la Linzer Torte, lo Strudel, la millefoglie, le Sacher di cui Massimo Alverà è un vero esperto.

Nuovi orizzonti di bontà

«C’è anche la Foresta Nera - rivela Massimo - la mia preferita, un dolce che amo moltissimo e che quest’anno ho presentato in una nuova veste, in monoporzione, ideale dalla colazione alla merenda. Ho scoperto un cioccolato fondente speciale, all’80%, che riesce a non essere invasivo ma molto profumato e più plasmabile del solito. Credo che la pasticceria debba abbandonare una ricerca esasperata del nuovo e dedicarsi, questo sì, a una altrettanto seria ricerca dell’eccellenza delle materie prime, del buono. Mi sono dedicato ai grandi classici, ai gusti della memoria che i miei clienti regolari qui ha Cortina cercano e apprezzano. Sono davvero esigenti, ma dopo la Coop locale sono il negozio più antico del posto, un orgoglio per noi e per loro». La clientela di Alverà, locale e di passaggio, approva sentitamente.

piazza Pittori Fratelli Ghedina 14 - 32043 Cortina d’Ampezzo (Bl)

Tel 0436 862166