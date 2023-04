Pasticceria Cucchi, protagonista dal 1936 nel cuore di Milano

Come ogni anno, nel mese di aprile, Milano torna protagonista della scena internazionale del design con la Milano Design Week, una settimana con un calendario ricco di eventi, mostre, collettive, novità di prodotto, allestimenti, quartieri e feste che coinvolgono tutta la città, che diviene palcoscenico di idee e soluzioni creative e innovative.

Tra i più importanti appuntamenti internazionali dell’industria del design, la Design Week in questa edizione sceglie il tema “Laboratorio Futuro”, una riflessione su come lo immaginiamo e sulle sfide della contemporaneità, con progetti e pratiche in grado di innescare azioni di cambiamento.

La Pasticceria Cucchi fa parte dei Locali Storici d’Italia come dei Negozi e delle Botteghe Storiche di Milano

Val sempre la pena di visitare Milano

Per cogliere il ritmo della città in questi giorni, un luogo imperdibile sono le “Cinque Vie”, il quartiere compreso tra le vie Santa Marta, del Bollo, Bocchetto, Santa Maria Fulcorina e Santa Maria Podone. Antiche strade milanesi che si incrociano come una stella dall’animo contemporaneo e che sono un concentrato di gallerie, atelier, studi d'artista, negozi di antiquariato, design, abbigliamento - tutti all’insegna di originalità e ricerca creativa - oltre a palazzi, musei e chiese. Gli appassionati visiteranno musei del design come quello dell’Adi - Associazione del Disegno Industriale / Compasso d’oro, della Triennale o della Fondazione Vodoz Danese.

Novant’anni di qualità e tradizione artigianale per Pasticceria Cucchi

A Milano dal 1936, stessa location e stessa famiglia ormai alla terza generazione la Pasticceria Cucchi fa parte dei Locali Storici d’Italia come dei Negozi e delle Botteghe Storiche di Milano. Con le grandi vetrine, gli arredi autentici del 1954 e i tavolini sul marciapiede, è un punto riferimento della vita milanese: nel tempo ne ha riflesso i mutamenti in termini di abitudini, gusto ed estetica, conservando intatte la propria anima e identità.

Le creazioni di Imma Iovine esprimono una perfetta armonia tra passato e presente

Una tradizione di collaborazioni in occasione della Design Week ha visto Cucchi ospitare in passate edizioni grandi aziende, esposizioni di quadri e, nel 2019, un allestimento del locale dal titolo “Caffè Concerto Cucchi”, ispirato alle origini della pasticceria. La storia, la posizione centrale, la qualità dei prodotti attirano sia clienti affezionati e residenziali, sia un pubblico curiosamente eterogeneo di intellettuali, creativi, esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo, oltre a studenti, famiglie, anziani e giovanissimi.

Energia ed equilibrio per Pasticceria Cucchi

Lo stile di Imma Iovine, dal 2021 pastry chef e responsabile della produzione di Cucchi, è perfettamente nelle corde del locale: le sue creazioni esprimono una perfetta armonia tra passato e presente, tra la necessità di rispettare la tradizione e il seguire i gusti che cambiano. Per Imma Iovine, l’arte della pasticceria è un complesso equilibrio tra precisione e creatività, sensibilità e tecnica, selezione scrupolosa delle materie prime ed estrema cura del dettaglio nel combinare gusti e sapori.

Imma Iovine, dal 2021, è pastry chef e responsabile della produzione di Cucchi

Perché «Il cibo non dev’essere solo buono, ma dev’essere bello, elegante e coinvolgente» - spiega entusiasta Imma Iovine, che nel suo percorso professionale la vede entrare a far parte dell’Atelier del maestro Denis Dianin, fino a diventare responsabile di laboratorio. Tre anni dopo ritrova un altro maestro, Diego Crosara, e lo affianca in qualità di responsabile di laboratorio a Milano, nel brand di lusso Marchesi 1824 fino al settembre 2021, quando comincerà la sua avventura da Cucchi, portando un vento di innovazione, sempre nel rispetto dei principi di qualità ed eccellenza che identificano Cucchi da quasi un secolo.

Pasticceria Cucchi

Corso Genova 1 - 20123 Milano

Tel 02 89409793