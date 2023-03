Pasticceria GiuBea, con Corrado Carosi la passione dell'arte dolce e dell'insegnamento

Sarzana (Sp), diretta discendente dell’antica città romana di Luni, situata nel cuore della Lunigiana all’interno del Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra-Vara, già dal primo millennio è protagonista di una storia affascinante. Origini antiche, dominata da più signori, attualmente vanta ben due castelli, la fortezza Firmafede o Cittadella, edificio della cinta muraria sarzanese fatto costruire da Lorenzo il Magnifico e completato nel 1492, e la fortezza di Sarzanello, antica residenza vescovile intatta come all’inizio del XVI secolo.

Da qui, chi lo desidera, può facilmente raggiungere (meno di un quarto d’ora di macchina) Marinella di Sarzana, parte della Riviera Apuana e stazione balneare della Lunigiana marittima, a un passo dal bellissimo Golfo dei Poeti, oppure visitare gli scavi archeologici dell’Antica Luni, nel vicino comune di Ortonovo. Riconosciuta come città nel 1469 dall’imperatore Federico III, Sarzana oggi racchiude un borgo murato cinquecentesco quasi intatto, con quattro torrioni.

Nel 2010 a Sarzana (Sp) nasce GiuBea: pasticceria, caffetteria e gelateria

Un borgo medievale

Il centro storico si sviluppa lungo l’antico tratto della Via Francigena; molte le opere in ferro battuto che si incontrano camminando, perché la città è stata in passato un centro di grande importanza per questa scuola artigianale. Una pittoresca stradina in ciottolato ripercorre un tratto dell’antica cinta muraria meridionale e, superato il bastione del Torrione Genovese, ci porta nel cuore del centro storico, tra botteghe artigiane, negozi di antiquariato e ristoranti tipici. Ed è proprio qui che nel 2008 ha aperto La Gelateria, il suo primo negozio, Corrado Carosi, giovane pasticcere con la particolare abilità di coniugare innovazione con tradizionalità, applicando le sue capacità artistiche alla tradizione italiana. Giudice presso Alma Scuola internazionale di pasticceria di Colorno (PR), diverse presenze in televisione, Carosi è diventato Maestro AMPI nel 2022: «Ne sono molto orgoglioso» racconta.

Corrado Carosi è diventato Maestro AMPI nel 2022

Location attraente e frequentata

Nel 2010, si allarga e si sposta poco più avanti: nasce GiuBea, pasticceria, caffetteria e gelateria. Grazie alla posizione, in una zona a traffico limitato nel pieno centro del borgo, la pasticceria dispone anche di bel dehors con una quindicina di posti, oltre ai quaranta interni. Aperta 365 giorni l’anno, la pasticceria attira una grande clientela locale ma anche allargata, particolarmente nel fine settimana e d’estate; arrivano da Lerici (Sp) come da Forte dei Marmi (Lu), a una ventina di minuti da Sarzana, per assaggiare le creazioni dolci e salate a firma Carosi.

Un ventaglio di delizie e di attività

Il momento della colazione è sempre importante, la frequentazione altissima nel weekend. Ma nella giornata ci sono golosità per tutti: non mancano certo monoporzioni, macaron, torte classiche e moderne, lievitati storici e contemporanei, tanto cioccolato, mignon che vanno dagli imperdibili tradizionali ai prodotti più audaci della creatività di Corrado Carosi, che in laboratorio non usa semilavorati ed esige un’alta qualità degli ingredienti. Tra le specialità del Maestro la crema, in particolare sono richiestissimi i grandi cannoli di sfoglia, ripieni di pasticcera, un must da non perdere che ha avuto riconoscimenti e che, ça va sans dire, si trova sempre. La fortunata corrispondenza tra la passione per l’arte dolce e quella per l’insegnamento porta poi Corrado Carosi a fare consulenze e ad aprire nel 2012 nel laboratorio della pasticceria una scuola per professionisti e appassionati: molti sono i corsi tenuti dal giovane Maestro, dedicati a numerose tematiche e tutti dal taglio eminentemente pratico, anche online (www.corradocarosi.it).

Tra le specialità del Maestro la crema, in particolare sono richiestissimi i grandi cannoli di sfoglia, ripieni di pasticcera

Pasticceria Giubea

Via Ippolito Landinelli, 34

19038 Sarzana (Sp)

Tel 0187 625931