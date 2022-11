Pasticceria Marisa di Lucca Cantarin, il dolce giusto al momento giusto

Ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, in un mobilificio nato negli anni Settanta e firmato dall’architetto futurista Quirino De Giorgio - un progetto architettonico che conta elementi distintivi come geometrie elementari e tratti lineari in assenza di decorazioni - c’è un paradiso per i più golosi. La storia di San Giorgio delle Pertiche è molto antica. I primi insediamenti nel territorio sono certamente di epoca romana, data la posizione quasi centrale nel cosiddetto graticolato romano. Un’ipotesi fa risalire a questo periodo l’origine dell’attributo “delle Pertiche” che accompagna il toponimo: si riferirebbe agli strumenti impiegati dagli agrimensori per tracciare la centuriazione; ad opera ultimata, vennero custoditi all’interno di un tempio quali oggetti sacri.

Tutti i golosi sanno che a San Giorgio delle Pertiche c’è la Pasticceria Marisa di Lucca Cantarin, Maestro pasticcere AMPI che, con la sorella Erica, di recente ha ampliato e cambiato veste al negozio che porta il nome della madre e che i fratelli hanno aperto da più di vent’anni in questo particolare contesto architettonico contemporaneo. Pasticceria Marisa oggi occupa uno spazio multifunzionale che copre una superficie di circa 1.000 mq, di cui 120 mq dedicati alla vendita e 500 mq alla produzione, oltre a magazzini e uffici. Tre anni fa era già stato ristrutturato il laboratorio; c’è anche un centro formazione e - non poteva essere altrimenti - accanto alla pasticceria c’è la gelateria. «È esploso negli ultimi 10-15 anni, ma per noi il gelato è tradizione, le radici», racconta il Maestro.

La storia della famiglia Cantarin nasce 100 anni fa con nonno Mario che girava con il carretto dei gelati tutto l’anno per le fiere, offrendo gelato e krapfen, finché la figlia Marisa aprì uno dei primi negozi di solo gelato. «Sono molto orgoglioso della nostra tradizione - spiega Cantarin - oggigiorno teniamo da febbraio a ottobre 24 gusti di gelato e 4 granite siciliane».

C’è un tempo per ogni cosa

Il locale accoglie e coccola dalla prima colazione all’aperitivo: la filosofia del Maestro Cantarin è “il prodotto giusto al momento giusto” e la numerosa clientela, formata da appassionati ed estimatori, a tutte le ore lascia volentieri il centro e i dintorni di Padova per raggiungere la pasticceria. «La colazione - spiega il Maestro - è uno dei momenti più significativi, ideale per avvicinare il cliente alle nostre creazioni: al mattino il grande bancone contribuisce all’atmosfera quasi magica di colori e profumi con la sua ricchezza espositiva di prodotti. Brioche, krapfen, croissant, girelle, sfogliatine, tutti realizzati con lievito madre: ben 22 diverse delizie per la colazione accanto a mignon, torte, macaron, salati da snack danno un gran colpo d’occhio, un’ottima presentazione che apre al cliente la porta di un mondo magnifico che, se desidera, può frequentare in altri occasioni».

Proseguendo nella giornata, l’offerta di Pasticceria Marisa va dalla viennoiserie classica a mignon, monoporzione, torte e grandi lievitati. Una produzione, spiega il Maestro Cantarin, ben distribuita nelle diverse fasce d’acquisto durante il giorno, per andare incontro alle diverse esigenze. «A Natale c’è naturalmente un aumento delle vendite per i panettoni, ma per soddisfare chi vuole togliersi la voglia di lievitato, produciamo tutto l’anno il Panmatilde, un bauletto da 500 g realizzato con lo stesso impasto del panettone, arricchito da cioccolato, albicocche e vaniglia». E quest’anno? «Un panettone al limone, pesche e lavanda, dai profumi e sapori unici».

Un presente smart & green

Importante anche la banchettistica, soprattutto quella “agile” che si occupa dei brunch aziendali. «Oggi non ci sono più i tempi rilassati di una volta: niente ristorante ma un catering completo e sfizioso - paste e cous cous, insalate di cereali e fresche, finger food, pesce, carne, salumi, ecc. - che prepariamo e portiamo direttamente in ufficio, un break ideale per una riunione che così può riprendere subito. Il tempo viene così concentrato e ottimizzato senza rinunciare a cibi di qualità. Tutto rigorosamente in contenitori bio-riciclabili. Bisogna cominciare a cambiare le cose, noi stiamo rivedendo tutti i packaging per ridurne seriamente l’impatto ambientale».

