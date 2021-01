Renato Pancini, essere pizzaiolo è una questione di famiglia. Al Foghèr, quaranta pizze nel menu

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 16:15

Renato Pancini

a passione e la professionalità di, tra i dodici finalisti delIldi PER VOTARE CLICCA QUI ), nella sezionehanno permesso di valorizzare i singoli sapori attraverso un perfetto connubio tra impasti e farciture, trasformando lein piatti di alta cucina capaci di regalare emozioni e di trasformare ogni cena in un'esperienza indimenticabile.Cura e dedizione verso tutte le fasi della lavorazione hanno così permesso il passaggio verso ilad, che caratterizza l'attuale identità diNel 1986 quando io, insieme ad altri, decidemmo di aprire il locale appena fuori Arezzo, un membro della società era veneto e lanciò questo nome, simbolo anche del. La sua proposta fu approvata all'unanimità. Adesso sono solo io a continuare l'attività ma ho mantenuto il nome Al Foghèr.Sono nato in unapatriarcale, il più piccolo di tre fratelli, dove ladi casa era sempre accesa e funzionava anche comeIo, dietro alle gonnelle di, mi divertivo a impastare e una volta raggiunta la maggiore età questa mia passione si è materializzata in professione . A ventiquattro anni ho inaugurato il locale con l'ambizione di regalare momenti diai, mentre il desiderio di ricercare nuovi sapori e di trovare la perfezione negli impasti mi ha spinto a investire su un processo di formazione costante, culminato con l'esperienza delladi Caorle (Ve) dove ho appreso tutti i segreti per ideare e preparare una buona pizza.Sì e tal proposito mi piace qui ricordare le mie partecipazioni aidelladove ogni volta ho presentato un piatto nuovo, collezionando complimenti e riconoscimenti dai massimi esperti del settore.Sì. I miei figli Riccardo e Federica hanno avuto fin dalla nascita le mani infarinate e hanno appreso i trucchi del mestiere. Riccardo, che ha completato il ciclo di studi pressodi Vighizzolo d'Este (Pd) ha assunto la responsabilità degli, mentre Federica si occupa dei rapporti con i clienti e dell'organizzazione della sala. L'attuale identità di Al Foghèr basata sul solo-pizza è frutto anche di questo incontro e di questoIn verità devo dirti che aprire uninera un mio. Così quando si liberarono dei locali nel così detto “struscio” cittadino prendemmo al volo la “palla al balzo” e nel luglio 2019 aprimmo il secondo Al Foghèr, con la stessa filosofia della nostra prima pizzeria.Sì, quaranta tipi di pizze, le cui farciture cambiano nel corso dell'anno, secondo ladei prodotti. Tre sono le selezioni di pizza che proponiamo: le, ovvero la semplicità e l'originalità della più rinomata tradizione italiana, dove l'attento bilanciamento tra impasti altamente digeribili e farciture con ingredienti di prima qualità le rende uniche; le, leggerissime, non a caso noi le chiamavamo anche “Aria di Pane”, un mix di gusto, creatività e continua innovazione, veratargata Al Foghèr e le, un piatto di alta pasticceria che unisce dolce e salato, dove sulla tradizionale base salata vengono posti frutta fresca, crema chantilly, cioccolata, panna, yogurt e tante altre golosità., una pizza a base di cacio e pepe con l'aggiunta di pancetta affumicata e tartufo fresco di stagione.Faccio questa premessa... non si viene in una pizzeria solo per nutrirci, ma per trovareed. Davanti a un disco di pasta ci sentiamo come un pittore davanti a una tela: pronti a creare un'opera d'arte unica e non replicabile. Votate