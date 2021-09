Pizza Bit Competition, aperte le iscrizioni alla gara di Molino Dallagiovanna

Si sono aperte le iscrizioni per la Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti e che vanta la collaborazione come media partner del Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia. Centottanta i pizzaioli ai nastri di partenza che da gennaio 2022 si contenderanno il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo in occasione di fiere ed eventi.

Per richiedere di partecipare occorre accedere al sito di Molino Dallagiovanna nella sezione dedicata all’iniziativa, in cui e` presente anche il regolamento, e compilare l’apposito form (https://www.dallagiovanna.it/pizza-bit-competition). L’iscrizione alla Pizza Bit Competition e` gratuita.

Via alle iscrizioni

Il regolamento

La competizione, che vertera` sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto, si sviluppera` in tre fasi successive con numerose tappe che toccheranno tutto lo Stivale. Si partira` a gennaio con le Gare Regionali. Gia` dalla fase di iscrizione sul sito, i pizzaioli potranno decidere in quale regione dell’Italia effettuare la fase di Gara Regionale in caso di superamento del quiz tecnico di ammissione. Per ognuna delle 9 Regioni selezionate (3 del Nord, 3 del Centro e 3 del Sud) i pizzaioli che gareggeranno saranno 20. La gara continuera` a giugno e luglio con le 3 semifinali in programma sulle spiagge di Calabria, Abruzzo ed Emilia Romagna. Finalissima a settembre presso la sede del Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda.

A giudicare i pizzaioli in gara nelle varie tappe sara` una giuria qualificata composta da esperti e giornalisti/blogger del settore tra cui rappresentanti del Gambero Rosso. Partner tecnico dell’intera competizione sara` Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ospitera` la gara delle Marche presso la propria Accademia della Cottura MorettiLAB. In occasione delle semifinali e della finale Molino Dallagiovanna si avvarra` della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui e` partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni.

Ecco nel dettaglio le fasi della lunga maratona della Pizza Bit Competition:

Iscrizione

- dal 1° settembre al 30 novembre: presentazione candidature sul sito di Molino Dallagiovanna al link: https://www.dallagiovanna.it/pizza-bit-competition

1a fase – GARE REGIONALI

NORD

- 10 gennaio 2022: Piemonte

- 7 febbraio 2022: Lombardia

- 7 marzo 2022: Veneto

CENTRO

- 21 marzo 2022: Toscana

- 28 marzo 2022: Lazio

- 11 aprile 2022: Marche

SUD

- 2 maggio 2022: Sicilia

- 16 maggio 2022: Puglia

- 23 maggio 2022: Campania

2a fase - Semifinali “on the beach”

- 20 giugno 2022: Calabria

- 27 giugno 2022: Abruzzo

- 4 luglio 2022: Emilia Romagna

3a fase - Finale

- Settembre 2022: sede di Molino Dallagiovanna (Gragnano Trebbiense)