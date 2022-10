Molino Dallagiovanna: ripartono le iscrizioni per la Pizza Bit Competition 2022

Sull’onda del successo della prima edizione da poco conclusasi, Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti, riparte con l’apertura delle iscrizioni per partecipare all’edizione 2022. Confermata la collaborazione come media partner del Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia. Ci sarà tempo fino al 30 novembre 2022 per richiedere di partecipare alla gara che assegnerà il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo in occasione di fiere ed eventi.

Verranno selezionati i 135 pizzaioli che si sfideranno da gennaio a maggio

Per iscriversi occorre accedere al sito di Molino Dallagiovanna nella sezione dedicata all’iniziativa, in cui è presente anche il regolamento, e compilare l’apposito form, che prevede un test tecnico e personale. Attraverso la valutazione del test verranno selezionati i 135 pizzaioli che, da gennaio a maggio 2023, si sfideranno nelle 9 gare regionali distribuite equamente su tutto il territorio nazionale.

In ogni appuntamento supereranno il turno i tre pizzaioli

In ogni tappa regionale i 15 pizzaioli ammessi si cimenteranno nella realizzazione della pizza classica al piatto che sottoporranno alla valutazione di una giuria tecnica composta da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero Rosso. In ogni appuntamento supereranno il turno i tre pizzaioli che, oltre a presentare delle pizze tecnicamente corrette, dimostreranno di avere anche ottime capacità comunicative. La scheda fornita ai giurati prevede, infatti, che i candidati siano valutati in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato.

Il vincitore sarà nominato a settembre 2023

Al termine delle gare regionali la competizione si sposterà sulle spiagge di tre località turistiche (1 del Nord, 1 del Centro e 1 del Sud) dove tra giugno e luglio 2023 si disputeranno le 3 semifinali. Per conoscere il nome del vincitore bisognerà attendere fino agli inizi di settembre quando i 9 finalisti si sfideranno presso la sede di Molino Dallagiovanna.

Ecco le fasi della 2^ edizione di Pizza Bit Competition:

Iscrizione - dal 30 settembre al 30 novembre 2022 - sul sito di Molino Dallagiovanna al link:

https://www.dallagiovanna.it/pizzabitcompetition2

9 gare regionali - dal 31 gennaio al 15 maggio 2023

3 semifinali – dall’11 giugno al 2 luglio 2023

Finale presso Molino Dallagiovanna - settembre 2023

Qui i numeri della 1^ edizione di Pizza Bit Competition:

- oltre 400 richieste di partecipazione

- 180 pizzaioli ai nastri di partenza

- 27 semifinalisti

- 9 finalisti

- 1 Pizza Ambassador