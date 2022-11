Master Pizza Champion, vince il pizzaiolo sardo Mauro Alba

Sei emozionanti puntate in cui quattordici concorrenti, approdati alla trasmissione tv attraverso le tappe di selezione di Master Pizza Champion che si sono svolte in tutta Italia, si sono sfidati nel primo e unico talent dedicato alla pizza. A conquistare l'ambito titolo è stato Mauro Alba, pizzaiolo quarantasettenne di origine sarda, titolare delle pizzerie “Roovido” e "Lumen" a Cesena (Fc). Ad un soffio dalla vittoria finale il giovane e preparato Alberto Paolino da Capaccio-Paestum, classificato secondo e il più navigato Cristian Tolu, pizzaiolo sardo di grande esperienza e vincitore di numerosi premi.



Il 7° Master Pizza Champion

Mauro, classe 1975, è pizzaiolo da soli 7 anni. Ha avuto la fortuna di conoscere dei maestri panificatori che lo hanno introdotto nello splendido mondo della pizza, a cui si è avvicinato per riscattarsi professionalmente. Nelle sue due pizzerie ha la possibilità di sperimentare cose nuove, ed è proprio questo l’aspetto che più ama del suo lavoro. La continua evoluzione e la meticolosa ricerca dietro alle sue ricette lo hanno portato a trionfare a Master Pizza Champion 7.



Le gare

Le gare in cui si sono cimentati i concorrenti di questa edizione sono state:

• 1ª e 2ª puntata: Pizza cavallo di battaglia

• 3ª puntata: Pizza in pala alla romana su ricetta tipica romana

• 4ª puntata: Pizza in teglia alla romana classica e moderna su ricette a tema

• 5ª puntata: Pizza senza glutine e pizze napoletane classica e contemporanea

• 6ª puntata - La Finale: Pizza innovativa a tema e Pizza dessert a tema



I giudici

Squadra che vince non si cambia! Ancora un’edizione di grande concretezza, competenza e umanità da parte dei giudici del talent, colonne portanti del programma e punto di riferimento nel panorama della pizza in Italia.



Imma Gargiulo, Tiziano Casillo e Luciano Passeri, si sono riconfermarti ancora per una volta giudici indiscussi e superpartes, severi ma giusti, stimati e rispettati da tutti i concorrenti. Sono loro che hanno proclamato il vincitore della settima edizione del programma, Mauro Alba, dopo una serratissima sfida con gli altri due finalisti.



I concorrenti e le aziende partner

I concorrenti della settima edizione di Master Pizza Champion sono stati Mauro Alba, Alberto Paolino, Cristian Tolu, Piepaolo D’Angelo, Nicodemo Arnoni, Emanuel Facchin, Federica Samarani, Enrico De Carli, Gianluca Piersanti, Gianmarco Manni, Mario Salvato, Fabio Panico, Andrea Gallizzi e Giuliano Polignano.



Le aziende partner sono state AB Italmill, Mulino Caputo, AV Baking, Demetra, Wiberg, Morello forni, Zanolli forni, Lilly Codroipo, Industria Alimentare Tanagrina, Ciao.