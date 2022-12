Antonio Pappalardo omaggia Brescia Capitale della Cultura con 6 pizze speciali

Il conto alla rovescia è ormai quasi esaurito: nel 2023 Bergamo e Brescia saranno, insieme, Capitale Italiana della Cultura. Un anno importante per valorizzare le due città lombarde, le loro tradizioni e i loro prodotti. Un'occasione per il pizzaiolo Antonio Pappalardo, bresciano non per nascita, ma certamente d'adozione, per rendere omaggio alla Leonessa d'Italia attraverso delle pizze speciali, realizzate ad hoc e che saranno servite per tutto il prossimo anno sia a La Cascina dei Sapori di Rezzato sia a Inedito di Brescia, premiate con i Tre Spicchi del Gambero Rosso.

Antonio Pappalardo

Sei pizze per Brescia Capitale della Cultura

Originalità, innovazione, gusto e territorio arricchiscono questo format pensato da Antonio. Ogni due mesi, infatti, verrà realizzata fuori carta una pizza che rappresenterà, di volta in volta, un racconto d’amore che Antonio dedica alla sua città e all’intera provincia. Ogni pizza, anche attraverso il nome di fantasia che Antonio di volta in volta attribuirà, rappresenterà un monumento o un punto nevralgico della città di Brescia: sarà quindi l’occasione per i commensali di scoprire qualcosa di più sulla Capitale della Cultura 2023, specialmente perché ogni pizza verrà accompagnata da un flyer realizzato ad hoc, che racconterà nel dettaglio curiosità e dettagli del punto dell’itinerario scelto.

I monumenti che daranno il nome alle pizze di Antonio sono il Castello di Brescia, il Capitolium, il Museo Santa Giulia, il Teatro Grande, Piazza Duomo e la Torretta dell’orologio in Piazza Loggia. Tutte queste pizze celebrano la città: forti degli impasti di Antonio Pappalardo, renderanno tributo al territorio grazie al topping di volta in volta realizzato con prodotti locali scelti da fornitori della zona, come la piccola latteria Il Bagnolo, la pescheria Soardi di Montisola, il Bagoss di Alimentari da Nello, gli ortaggi di Armonia Verde e tanti altri.

Un'anteprima speciale con Stefano Baiocco

Anche l'anteprima del format sarà speciale. Pappalardo ha infatti scelto di realizzare uno speciale fuori carta insieme a Stefano Baiocco, chef di Villa Feltrinelli a Gargnano (Bs), due stelle Michelin. La pizza si chiama Vittoria Alata, la statua bronzea del I secolo d.C. conservata al Capitolium, e sarà disponibile dall'8 dicembre all'8 gennaio. Si tratta di una pizza tonda con coregone del lago d'Iseo, puntarelle e burro alle sarde di Montisola (20 euro). Sia il coregone che le sarde sono della pescheria Soardi, mentre le puntarelle di Armonia Verde.

Vittoria Alata

Per tutte le pizze non solo prodotti locali, ma anche vini del territorio in abbinamento, scelti dalle migliori cantine della zona, capaci di dare la miglior espressione col proprio lavoro alla viticoltura bresciana. Per la pizza tonda Vittoria Alata, l’abbinamento sarà Videt Riesling Renano 2018 Concarena (6 euro).

Il calendario delle pizze

Vittoria Alata - dall’8 dicembre all’8 gennaio

Castello di Brescia - dal 15 gennaio al 28 febbraio

Capitolium - dal 15 marzo al 30 aprile

Museo Santa Giulia - dal 10 maggio al 30 giugno

Teatro Grande - dal 10 luglio al 31 agosto

Piazza Duomo - dal 10 settembre al 31 ottobre

Torre dell’Orologio - dal 10 novembre al 31 dicembre

Foto Aromi Creativi