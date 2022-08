Panificio e pasticceria Della Pona, forno di qualità nel centro storico di Tirano

Daniele Della Pona per fare il pane doppio, ogni sabato, si alza all'una di notte nel "Panificio e Pasticceria" di via M. Quadrio nel centro storico di Tirano (So), nell'antico edificio che ospitava già nel 1860 il panificio Plozza.

Daniele Della Pona con Marty

Eredità di famiglia

Daniele ha 32 anni: «Non sono un eroe - dice - mi piace fare questo lavoro. Ho ereditato la passione del fare ogni giorno pane fragrante e buoni dolci da mio padre Diego. Ora è in pensione, ma i suoi consigli sono sempre preziosi. Dopo la scuola alberghiera, dal 2018 la responsabilità è tutta mia.Il pane di segale e il nostro cavallo di battaglia assieme alle torte con la crema che realizzo con la mia fidanzata Marty. È lei la vera maestra pasticcera».

Tutto artigianale

Trovare di questi tempi due giovani che si dedicano ad uno dei lavori che richiede maggiori sacrifici in assoluto, non è facile. Alzarsi nel cuore della notte, dal lunedì al sabato (nelle festività e nei periodi feriali- come questi- spesso anche la domenica) non è facile. Eppure, nel cuore della provincia di Sondrio, là dove parte il trenino rosso del Bernina, in uno degli angoli più suggestivi del centro, si trova ancora un panificio che rispetta la tradizione.

«Nulla di industriale, tutto artigianale frutto delle nostre mani e della farina che acquistano qui in Valle - conclude Daniele - Sforniamo ogni giorno una quindicina di tipi di pane, da quelli comuni ai cereali, integrali.Tradizione e innovazione nell'accogliere anche le richieste dei clienti, molti dei quali vengono dai paesi limitrofi».