50 Top pizza: 48H pizza e gnocchi bar a Melbourne è la migliore pizzeria “Asia – Pacific”

Un gioiello italiano nella città di Melbourne, 48h Pizza and Gnocchi Bar offre ai suoi clienti non solo un ottimo menù con una vasta scelta di pizze, pasta, dolci e vini, ma anche l’atmosfera accogliente di un vero ristorante italiano. Il locale si è aggiudicato il titolo di Migliore Pizzeria in Asia - Pacific per il 2022. Nella cerimonia che si è svolta per la prima volta dal vivo in Asia, presso l’hotel The Peninsula Bangkok, 50 Top Pizza, la più influente guida di settore, ha svelato la classifica 50 Top Pizza Asia – Pacific 2022.

Il podio di 50 Top Pizza

50 Top Pizza Asia -Pacific, trionfa 48H Pizza and Gnocchi Bar di Melbourne

50 Top Pizza, per l’area Asia Pacifico - che include l’Asia, il Giappone e l’Oceania, considerati come un’unica regione – ha affidato la direzione a Vittoria Dell’Anna che, insieme a 4 coordinatori locali, ha dato vita a una squadra strutturata di 150 ispettori, permettendo di supervisionare l’intera area in modo più profondo.

Alla fine per l'area geografica Asia -Pacific, a trionfare è stato 48h Pizza and Gnocchi Bar del maestro pizzaiolo Michele Circhirillo. Per i giudici della competizione il locale è stato definito «Un ottimo posto dove trascorrere una bella serata, l’ideale sia per il turista italiano al quale manca l’Italia durante le sue vacanze, sia per lo straniero o locale che vuole provare la vera cucina italiana».

Al secondo posto Bottega a Pechino, che è anche Migliore Pizzeria in Cina e, a completare il podio, al terzo posto, The Pizza Bar on 38th a Tokyo, che ha ricevuto il titolo di Migliore Pizzeria in Giappone.

Segue, in quarta posizione, Pizzeria Peppe – Napoli sta’ ca a Tokyo, al quinto posto Peppina a Bangkok, che è anche Migliore Pizzeria in Thailandia. Sesto posto per Pizza Massilia, sempre a Bangkok, seguita in settima posizione da Pizza Strada a Tokyo. In ottava posizione, Fiata by Salvatore Fiata ad Hong Kong, che si aggiudica anche il titolo di Migliore Pizzeria in Hong Kong. Nona posizione per Dante's Pizzeria Napoletana ad Auckland, decima posizione per Pizzeria Mazzie a Bangkok.

Le prime 15 pizzerie della classifica hanno ricevuto il tanto atteso biglietto d’oro, invito che comunica la loro presenza in 50 Top Pizza World 2022, la classifica mondiale che sarà svelata il 7 settembre a Palazzo Reale di Napoli.

I premi speciali di 50 Top Pizza Asia - Pacific

Come sempre attesissimi i premi speciali, gli Asia - Pacific Special Awards 2022:

Best Fried Food 2022 - Olitalia Award

Bottega - Pechino, Cina

Performance of the Year 2022 - Robo Award

Pizza Massilia - Bangkok, Thailandia

Pizza of the Year 2022 - Latteria Sorrentina Award

Smoked mozzarella, pecorino, cherry tomatoes, basil di Pizza Strada - Tokyo, Giappone

Innovation and Sustainability 2022 - Ferrarelle Award

Dante’s Pizzeria Napoletana - Auckland, Nuova Zelanda

Best Beer Service 2022 - Birrificio Fratelli Perrella Award

Pizzeria Mazzie - Bangkok, Thailandia

Made in Italy 2022 - Pastificio Di Martino Award

Baci Pizza - Hong Kong, Cina

Best Service 2022 - Goeldlin Award

Via Emilia Restaurant - Bangkok, Thailandia

Best Wine List 2022 - Prosecco DOC Award

La Bottega Enoteca - Singapore, Singapore

Pizza Maker of the Year 2022 - Peroni Award

Daniele Cason - The Pizza Bar on 38th - Tokyo, Giappone

One to Watch 2022 - Solania Award

A Mano - Makati, Filippine

La soddisfazione dell'ambasciata italiana e degli organizzatori

L'ambasciatore d'Italia in Thailandia, Lorenzo Galanti, esprime la sua soddisfazione per l’evento: «Ci sono molti modi per preparare una grande pizza, ma sono due i requisiti necessari per ottenere una pizza autentica: ingredienti e know-how italiani. 50 Top Pizza è la guida acclamata alle Migliori Pizzerie al Mondo. Sono lieto di aver partecipato all'edizione 2022 del premio per l’Asia – Pacifico, a testimonianza della crescente popolarità di questa specialità italiana semplice, ma sorprendente e accattivante in questa parte del mondo. Attenzione alle imitazioni!»

«Questa prima edizione sotto un unico “cappello” per la regione Asia Pacifico – dicono i curatori Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro – è stata per noi molto importante. La zona Asia Pacifico è ricca di attività legate al mondo pizza, che meritano attenzione. E per questo abbiamo voluto concentrare molte delle nostre forze su questa regione che ci sorprende ogni anno. Siamo felici di aver avuto una classifica così ben variegata nei vari Paesi e molto equilibrata. La pizza è buona, anzi buonissima, anche a migliaia di chilometri di distanza dall’Italia. E questa è una bellissima notizia, che siamo felici di confermare anno dopo anno».

La classifica completa di 50 Top Pizza Asia - Pacific

Di seguito la Classifica Completa di 50 Top Pizza Asia - Pacific 2022:

48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australia Bottega - Pechino, Cina The Pizza Bar on 38th - Tokyo, Giappone Pizzeria Peppe - Napoli sta’ ca” - Tokyo, Giappone Peppina - Bangkok, Thailandia Pizza Massilia - Bangkok, Thailandia Pizza Strada - Tokyo, Giappone Fiata by Salvatore Fiata - Hong Kong, Cina Dante’s Pizzeria Napoletana - Auckland, Nuova Zelanda Pizzeria Mazzie - Bangkok, Thailandia Spacca Napoli – Seoul, Corea del Sud Baci Pizza - Hong Kong, Cina CIAK - In The Kitchen - Hong Kong, Cina Al Taglio - Sydney, Australia Pizzeria e Braceria L’Insieme - Tokyo, Giappone Pizza Studio Tamaki Roppongi – Tokyo-Minato City, Giappone Pizzeria Braceria CESARI - Tokyo, Giappone Pizzeria e Trattoria Da ISA - Tokyo, Giappone Via Emilia Restaurant - Bangkok, Thailandia Seirinkan - Tokyo, Giappone La TRIPLETTA - Tokyo, Giappone La Bottega Enoteca - Singapore, Singapore SAVOY Azabujuban - Tokyo, Giappone Little Napoli - Hong Kong, Cina Bella Brutta - Newtown, Australia Andrea Style - Taipei City, Taiwan Gigi Pizzeria - Sydney, Australia Zoca Pizzeria Caffetteria – Taipei City, Taiwan Casa Don Alfonso - Macau, Cina Cicheti - Singapore, Singapore L'OLIVA Bangkok - Bangkok, Thailandia Crosta Pizzeria - Metro Manila, Filippine Pizzeria GG - Tokyo, Giappone TARANTELLA da Luigi - Tokyo, Giappone A25 Pizzeria - Victoria, Australia Vera Pizza Napoli - Seoul, Corea del Sud SPQR Pizzeria - Melbourne, Australia Wild Flour Italian - Metro Manila, Filippine Mozzarella Bar - Victoria, Australia La Svolta Hampton - Victoria, Australia Gustaci Pizza Lounge - Hong Kong, Cina Etica Pizza - Adelaide, Australia Lucio Pizzeria - Darlinghurst, Australia Luce Osteria Contemporanea - Kuala Lumpur, Malaysia The Pizza Project - Hong Kong, Cina Proof Pizza + Wine - Kuala Lumpur, Malaysia La Baracca - Bali, Indonesia A Mano - Makati, Filippine Via Napoli pizzeria - Sydney, Australia Mammamia pizzeria - Shanghai, Cina

50 Top Pizza Asia - Pacific - Top in Country 2022

Top Pizzeria in Pacific 2022 - 48h Pizza e Gnocchi Bar, Melbourne, Australia

Top Pizzeria in Mainland China 2022 by Ethica Wines - Bottega, Pechino

Top Pizzeria in Japan 2022 by Ca.Form Japan - The Pizza Bar on 38th, Tokyo

Top Pizzeria in Thailand 2022 by Global Food Product - Peppina, Bangkok

Top Pizzeria in Hong Kong 2022 - Fiata by Salvatore Fiata, Hong Kong

Top Pizzeria in South Korea 2022 - Spacca Napoli, Seoul

Top Pizzeria in Taiwan 2022 - Andrea Style, Taipei City

Top Pizzeria in the Philippines 2022 - Crosta Pizzeria, Metro Manila

Top Pizzeria in Malaysia 2022 - Proof Pizza + Wine, Kuala Lumpur

Top Pizzeria in Indonesia 2022 - La Baracca, Bali